Dos perros matan a otro en ausencia de su dueño y lo graban los vecinos

Dos perros atacan a otro en ausencia de su dueño en la azotea de una casa en La Herradura y los vecinos lo graban en un vídeo que no tardó en hacerse viral. El suceso tuvo lugar el 13 de abril y el can agredido resultó finalmente muerto. La Policía Local logró localizar al propietario de las mascotas y levantó acta para que se tramite un expediente en Protección Animal del consistorio. En todo caso, y pese a las quejas de vecinos, los perros, según la policía, no presentaban signos de estar abandonados. El dueño confirma que se ausentó de la casa para hacer un viaje, pero que dejó los animales a cargo de un amigo. Dijo a los agentes que se enteró por las redes sociales de lo que había pasado en su casa y regresó sobre la marcha. La Policía Local comunicará también su caso a Servicios Sociales por si este vecino precisara de alguna ayuda.