De Jinámar a conquistar mundo

Le tiembla la voz porque se le amontonan los recuerdos. No fue fácil su camino hasta aquí. Tiene 33 años, pero lleva cotizados 14. Le cuesta no emocionarse cuando va en su coche por el trayecto entre Jinámar y Las Remudas. Se pasó años, desde los 15, haciéndolo a pie, de casa en casa, de corte en corte. Así se hizo un nombre, primero en esos barrios, después en todo Telde. Ahora es un formador, un maestro, un experto dedicado a enseñar a los demás y, gracias a la esponsorización de Elegance, con la que acaba de firmar contrato, se pasará el año haciendo bolos. Su agenda será apretada. Del Jinámar donde empezó a Sevilla, Málaga, México, Tenerife, Edimburgo o Bombay.

«Cuando Elegance me hizo la propuesta me quedé en shock, no me lo esperaba, es una grandísima marca, y lo que me han ofrecido supone llegar a la cima, es un orgullo que hayan apostado por mí», apunta. «Me lo tomo como una gratificación al esfuerzo de estos años». No en vano, le llamaban la hormiga porque no paraba de trabajar. Nunca se cogió más de 7 días de vacaciones.

Ya desde los 10 añitos se levantaba los fines de semana a las tres de la mañana para ayudar a su madre y a su pareja en los mercadillos. «Me encantaban las barberías, pero no podía ir, mi familia era muy pobre». Santos es de Las Remudas, pero desde los 7 se fue a Jinámar. Allí le dieron una casa de promoción pública a su madre. «Como me gustaba tanto, acompañaba a mis amigos cuando iban a cortarse el pelo, me causaba emoción ver cómo trabajaba el barbero». Así que con 15 años empezó a practicar con sus amigos, a indagar en la profesión. Acabó tercero de la ESO y se tuvo que ir del colegio. «Con 16 años en mi casa empezamos a pasar ciertas necesidades y yo me tiré a la calle, empezó mi lucha». Caminaba kilómetros todos los días. «Cortaba por las casas, la gente me llamaba desde las ventanas y me decían que subiera a pelar a los hijos, al marido...; así me pegué dos años, de Jinámar a Las Remudas, donde vivía mi abuela, y al revés». Se hizo un nombre. Con 18 años ya le llaman de peluquerías. Empezó con la de Chano, en Punto Fielato, del que está muy agradecido. Y de allí montó su propia barbería, Revolution, con 25 años, primero solo y luego con un socio. Escala y escala. Corta a gente importante, a futbolistas, como Jonathan Viera, y a cantantes como Soul. Y publica lo que hace en las redes sociales. Lo ve Elegance, lo contratan y cambia su vida.