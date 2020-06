Cultura pone a disposición el teatro para apoyar a los grupos locales

La cultura ha sido uno de los sectores más golpeados por la crisis generada por la covid-19, y será de las últimas industrias que volverán a la normalidad ante la imposibilidad de celebrar eventos que conlleven grandes aglomeraciones. Esto, unido a que no se considera un bien de primera necesidad y la mayoría de recursos, por lo general, se invertirán en reactivar la economía y ayudar a la población más vulnerable, deja a los artistas en una posición muy frágil y sin una halagüeña perspectiva de futuro. Por eso, el Ayuntamiento de Telde busca la manera de apoyar con sus medios a los actores, cantantes, grupos y resto de profesionales artísticos de la ciudad. Lo hace poniendo a su disposición el Juan Ramón Jiménez y otros espacios municipales para que puedan promocionarse. «Se trata de actuaciones de grupos locales que, por ejemplo, van a presentar un disco nuevo. Les facilitamos el teatro, el sonido y todo lo necesario para que no tengan gastos», explica el concejal de Cultura, Juan Martel.

Bajo esta iniciativa, el Consistorio reabrió el teatro cuando la desescalada lo permitió. El primer espectáculo que acogió el Juan Ramón Jiménez fue el pasado sábado 13 de junio con el cómico Jabicombé interpretando a Barbra Streisand, la diva de Schamann. Y una semana después, el hard rock clásico se dio cita con el grupo teldense TO K2. En ambas ocasiones, el área de cultura regaló las entradas hasta completar el 50% del aforo. «A nosotros no nos supone un gasto el caché de estos artistas y nos cuesta muy poco darles nuestro apoyo para ayudarles a promocionarse», explica el edil. Además, avanza que esta iniciativa no se limitará al teatro, sino que se llevará a cabo en todo el municipio. «También queremos celebrar eventos en la calle con grupos reducidos, acompañarlos en el despegue y poner en valor su trabajo en estos tiempos difíciles. Sin ir más lejos, San Francisco, como antes del estado de alarma, volverá a ser un escenario habitual para cantautores», tercia Martel.

Esta implicación con lo local se combinará con eventos de pago. El sábado 4 de abril actuará Link Floyd en el Juan Ramón Jiménez, un tributo a Pink Floyd que supondrá la apertura de la taquilla del teatro. 10 euros cuesta la entrada, que ya se puede adquirir, y el aforo estará limitado a 287 personas. Eso sí, toda esta programación presencial no hará olvidar los eventos telemáticos que tan buenos resultados dieron durante el estado de alarma. Para empezar, la gente que quiera disfrutar del espectáculo de Link Floyd desde casa, podrá hacerlo por tres euros en streaming. Ya lo hicieron de manera gratuita con los otros dos actos que acogió el teatro. Y, aunque se dará prioridad a las actuaciones en vivo, la programación cultural del Ayuntamiento y Gestel seguirá contando con contenido específico online. El objetivo es llegar a toda la población sin poner en riesgo la salud de los vecinos y apostar con más fuerza por un sector que atraviesa una de sus etapas más críticas.