Corte gratis para encontrar un empleo

José Quevedo, Pepillo para los amigos, es consciente de lo complicado que es salir adelante cuando apenas se tienen recursos. Se crió en la Fase II de Jinámar y ha tenido que convivir con las dificultades propias de una de las zonas más pobres de la ciudad. Por ello, por su conocimiento en primera persona de la realidad que hay en las calles, este peluquero sabe que toda ayuda, por mínima que sea, es bien recibida. Cualquier empujoncito importa, y desde su humilde negocio quiere contribuir con los que más lo necesitan.

Es el dueño de la Peluquería DP, ubicada en frente de la Disa de El Punto (calle Ruiz Muñiz, 58). La abrió el 1 de mayo, haciendo realidad un sueño que lleva persiguiendo mucho tiempo. Desde que se dedicaba a cortar el pelo a sus amigos en su casa. Porque él no fue a ningún curso, ni hizo ciclo alguno. Todo lo que sabe lo aprendió, como los brasileños el fútbol, en la calle. Y ahora, a pesar de que solo está empezando y su negocio, arrancando, ya quiere ayudar. Así se le ocurrió esta bonita iniciativa que está desarrollando en navidad. La de cortar el pelo gratis a los que tengan una entrevista de trabajo próximamente. «Sé que es poco, pero en esta época hay más ofertas de trabajo aunque sean de contratos temporales, y a mi peluquería viene mucha gente que lo pasa mal, vecinos del barrio, amigos de toda la vida. No les puedo dar dinero porque me arruinaría, pero puedo colaborar en que encuentren un empleo», explica Pepillo, quien aún sin explotar su negocio no deja pasar la primera oportunidad que se le presenta para prestar un servicio filantrópico.

Pero todo hay que decirlo, aunque la Peluquería DP es pequeña y humilde, dentro siempre hay gente esperando a que Quevedo le coja entre sus manos. Y es que este joven emprendedor de 30 años, que logró salir adelante en uno de los barrios más conflictivos de la isla, se ha hecho un nombre a base de tijeretazos. Su trayectoria es amplia por salones de toda la ciudad. Justo antes de iniciar su aventura en solitario trabajaba en The Korner, donde terminó de formarse al lado de una referencia en la peluquería teldense como Marcelo. Y de ahí, tras ahorrar, es cuando dio el salto. Llega todos los días en patineta poco antes de las 9.00 horas para abrir su negocio puntual. Lo hace solo, después de despedirse de hija pequeña. Porque esa es otra, son muchos los cambios que ha tenido en su vida, y su paso laboral más importante, la apertura de su peluquería, prácticamente coincidió con el nacimiento de su primera hija, Daniela. «Antes, en mis anteriores trabajos, era un iluso pensando que estaba llevando una vida adulta. Ahora con mi hija y mi propia empresa sé lo que de verdad es el peso de la responsabilidad», relata Pepillo.