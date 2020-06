Conato de crisis en el pacto por las criticas de Bentagache a un edil

Poco más de una semana después de cumplirse el primer año de vida del Gobierno de coalición formado por NC, Juntos por Telde y MxT, el pacto sufre un conato de crisis. Una sacudida provocada por la dura nota emitida por la asociación de vecinos Bentagache, de El Calero Bajo, en la que critica al edil de Nueva Canarias, Eloy Santana, responsable del área de Limpieza viaria y Recogida de Residuos, por entender que tiene abandonado a esta zona del barrio. Todo quedaría en una reivindicación vecinal más si no fuera porque la presidenta del colectivo es Gloria Cabrera, exconcejala del Consistorio teldense y mujer de Héctor Suárez, alcalde de la ciudad.

En el escrito, además de lamentar el supuesto abandono de las calles e infraestructuras, se pide la dimisión de Santana. «Es posible que al concejal Eloy Santana no le afecte lo que pasa en los barrios porque evidentemente es algo más que manifiesto, pero queremos informarle que a esta asociación si que le afecta lo que le pase a vecinos. Por ello, le pedimos que en un acto de responsabilidad ceda esta concejalía y se dedique a sus menesteres con más prioridad para usted. Que no conocemos cuáles son, porque la verdad que no es usted conocido por trabajar por el interés general de nuestros barrios de Telde. Queremos un Telde que avance y con usted Telde no avanza», reza el comunicado.

El escrito que ha creado un enfado mayúsculo en NC. El grupo local que lidera Carmen Hernández es sensible con el enfado de los vecinos de El Calero, pero entiende que esta nota contiene un alto cargo de contenido político al señalar siglas y nombres propios y no mentar en ninguna parte al alcalde, que debería ser el responsable último de esta situación. No dudan que el escrito es obra de Cabrera y, según descubre el portal digital Teldeactualidad, el socio que más ediles aporta al Ejecutivo de Suárez ya no oculta su profundo malestar con las «permanentes injerencias» del primer edil por capitalizar los éxitos del Gobierno.

En cualquier caso, ni Héctor Suárez ni Carmen Hernández han querido hacer declaraciones al respecto a este medio, por lo que habrá que esperar nuevos acontecimientos en la reunión de hoy de la ejecutiva local de NC.