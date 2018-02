Coches en peligro por la lluvia en Ojos de Garza

Los conductores tienen problemas para sacar sus coches, el personal del Cabildo les advierte que no "se la jueguen". Ahora en Ojos de Garza pic.twitter.com/uFqfGskhHC

No es la primera vez varios vehículos terminan en el mar por la imprudencia de sus dueños. Y suele suceder en el cauce del barranco de Ojos de Garza, cerca del aeropuerto de Gran Canaria. Muchos de esos vehículos son de trabajadores del propio aeropuerto, pero otro son de personas que viajan y dejan estacionado en el lugar los coches.

Comunicado en redes

«Más de 40 coches ocupan el cauce del barranco de Ojos de Garza a pesar de las peticiones de no aparcar en barrancos y del peligro de riadas. Es necesario seguir las indicaciones, no ponerse en peligro y no poner en peligro a los servicios de emergencia. Ya llueve con fuerza en el suroeste», afirmaba el comunicado de la institución insular.