Carmen Álvarez Amador cumple 100 años

Ya no sale a la calle por problemas de movilidad, pero no pierde los lazos ni con esta orden ni con la iglesia. Mujer de mucha fe, escucha misa a diario, y los domingos, tres. «¿Qué como se llega a los 100 años? Dando tambucazos», apunta. Ha visto marchar a muchos de los suyos y eso no lo ha llevado bien. Hace 10 años que murió su marido, Emilio Cabrera, capitán de Infantería, y lo sigue teniendo muy presente. Con él tuvo a sus tres hijos, Emilio, María del Carmen y Rafael. Su padre fue Manuel Álvarez Peña, alcalde de Telde, y su madre, Rafael Amador Peña, primos hermanos. Recuerda Carmen que estudió con las teresianas. Con ellas estuvo interna desde los 9 a los 15 años. Criada en fincas de la zona que llaman Zamora, por el barranco Real, cuando se casó se mudó a San Francisco y ahora reside en San Juan. Su familia y amigas le dan fuerza para seguir.