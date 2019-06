Aya corona la montaña de los vinos

Isaac Florido llegó a la producción de vinos de forma circunstancial. Fue en 2012. La muerte de su cuñado le llevó a hacerse cargo de su viñedo. Apenas siete años después ya recibe incluso premios a escala nacional. Una de las etiquetas de Bodegas Hinojo, el vino blanco Aya cosechado en 2018 a las faldas de la Montaña Las Palmas, acaba de ser galardonado con un Baco de Oro en un certamen nacional de caldos jóvenes. Se lo concedió, junto a otras 69 botellas, la Unión Española de Catadores entre las 602 referencias que optaron a esta distinción en la 33º edición del concurso más longevo de cuantos se celebran en España.

Esta pequeña bodega teldense lleva sobre sus espaldas una larga tradición vinícola. Sin ir más lejos, le pusieron Aya por la montaña, porque así decían montaña en lengua indígena. Florido cuenta que en los años 30 o 40 del siglo XX la cara norte de Montaña Las Palmas tenía plantadas 12 o 13 hectáreas de vides. Ahora quedan dos o tres, como mucho, y otras 14 bodegas, solo que su producción es para consumo propio. En cambio, Hinojo está en plena expansión. Hace cinco años que entró en la denominación de origen Gran Canaria y su última producción, de unos 5.800 litros, fue de unas 10.000 botellas.

Florido cultiva en la actualidad 4.200 vides en varias parcelas. Lo cuenta mientras se pasea entre las plantas, bien alineadas. Se recrea en ellas, pero no está contento. Dice que la cosecha de este año no viene lo buena que a él le gustaría. Tampoco anda muy contento con algunas decisiones que está tomando últimamente el consejo regulador de la DO. No está por apostar por las llamadas Noches de Vinos, que se celebraban en los distintos municipios, pero bodegas pequeñas como la que gestiona Florido y su familia las entienden vitales para dar a probar sus caldos y mantener las ventas. No en vano, precisa que el 70% de lo que vende sale directamente de su bodega, de los clientes que se acercan a Montaña Las Palmas a hacerse con estas botellas. «Muchos las probaron antes en esas muestras».