Arquitectura y arte para revivir la niñez en la isla

Con esta exposición, la primera que realiza de forma individual, Rodríguez da un paso muy importante en su carrera artística, aunque reconoce que no es lo primordial en su vida. Está cursando el último año de arquitectura superior en la ULPGC y se aprovecha de su talento para costearse los estudios. «Hay quienes tienen un trabajo a media jornada que combinan con la carrera, pero a mi se me va todo el tiempo estudiando y pintando, así que esta es mi humilde fuente de financiación», explica Daniel. Además, su formación universitaria le permite obtener un enfoque único sobre infraestructuras y edificios que utiliza en sus creaciones. «Como controlo la perspectiva y las tonalidades, intento trasladar la parte técnica al mundo artístico. Es una manera de vivir los espacios», resume.

Y no le ha ido nada mal. Todo lo contrario, le han llovido las críticas positivas. Han sido muchos los interesados en adquirir alguno de sus cuadros y ha recibido encargos para plasmar otros lugares empleando su técnica. «La aceptación ha sido muy buena, y eso que al principio me daba miedo que el color tan vivo supusiera un hándicap porque la gente no está muy acostumbrada», comenta un artista feliz de que su primera vez haya sido en un patrimonio arquitectónico antiguo como la ermita de San Pedro Mártir. «Cuando me dieron la posibilidad de exhibir aquí la muestra me quedé encantado, es un lugar con un aura espiritual mágica y, además, con una iluminación perfecta para resaltar la obra», asegura Daniel Rodríguez, el joven autor de una mezcla entre arte y arquitectura que ha enamorado al público teldense.