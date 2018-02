Apiterapia: una alternativa más dulce

Mira hacia arriba cuando recuerda cómo empezó a interesarse por este procedimiento. No fue un buen momento para su familia. Al hermano mayor de Ricardo Coronado le habían detectado con poco más de 20 años una artritis tan agresiva que los médicos no consiguieron darle alternativas de mejora. «Yo llevaba bastantes años ejerciendo como osteópata y quiromasajista y me entró mucha frustración al ver que ni ellos ni yo podíamos ayudarle», explica. «Entonces un amigo me habló de esta terapia, fui a estudiarla a Pamplona hace unos años y pudimos frenar la progresión de la enfermedad».