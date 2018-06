«A una clienta le regalaron el cupón»

La vida tiene estas cosas. Paula Begoña Llarena, vendedora de la ONCE en San Juan, tuvo entre sus manos más de un millón de euros y repartió 910.000 entre sus clientes tras el sorteo del lunes, pero a ella no le tocó ni el reintegro. «Yo me quedé con un 38, pero estuve a punto de coger un cupón de los premiados, porque el 90 le encanta a mi padre, es uno de sus números preferidos». Tenía 30 boletos del número que salió en el sorteo de la ONCE de este lunes, el 37.490, y Begoña vendió 26, a 35.000 euros cada uno. Es decir, al final repartió 910.000 euros. «Cuando me enteré, no me lo podía creer, la verdad, pero después sentí una gran alegría porque la mayoría de la gente que me compra son clientes de hace muchos años, gente humilde y trabajadora; lo repartí bastante», apunta.

Es más, conoce a los premiados. Justo antes de atender a los periodistas, que este martes hacían cola junto a sus clientes, compartía la alegría con una de las agraciadas. «No me resuelve la vida, pero, hombre, es una ayuda», confesó, aunque no quiso desvelar su identidad. «No lo compró ella, se lo regaló una amiga que hacía años que no veía», apostilla Begoña. «Y sé de otro señor, ya mayor, que no sabe que lo tiene, siempre viene y me compró dos números, pero ni los mira, al día siguiente me pide que se lo compruebe yo, así que lo estoy esperando».

Begoña cuenta que vendió tanto porque de este número tenía la serie completa, 30 cupones, y cuando es así los pone arriba del todo, son los primeros que enseña al cliente. «Para que salgan antes», razona esta vecina de La Garita que lleva 27 años trabajando en la ONCE por una dolencia ocular y 27 años en su puesto a la salida de la gasolinera de El Cubillo, en San Juan. «Me he hecho una buena clientela». Su trabajo le ha costado. Está de 07.00 a 14.00 y de 16.30 a 18.30. Aunque este lunes la tarde la pasó en Alcampo, sustituyendo a una compañera. «Pero casi todos los números los vendí en mi esquinita de toda la vida de Dios», aclara. En El Cubillo.

Precisamente entre los que le compra, pero que se quedó sin premio, está el propietario de la conocida estación de servicio, que lejos de mostrarse rascado, confesaba ayer su «alegría» por la suerte repartida. «Primero porque la mayoría de los premiados, si no todos, eran clientes míos, de la gasolinera, y segundo, porque cayó en mi ciudad, en Telde», afirma Juan Diego Falcón. A su lado escuchaba el padre de Begoña, dándole vueltas a por qué el lunes no le cogió ese número a su hija. «Que no estaba para mí», se resignaba.

«En mi vida había dado un premio así», advertía Begoña, que se ha tomado esta suerte casi como un regalo de cumpleaños anticipado. Nació tal día como hoy, un 6 de junio, de hace 52 años. Lo suelta de pasada, mientras se mueve de un lado a otro atendiendo clientes. No para. Begoña no solo reparte millones. También conversación y alegría.