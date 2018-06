75 velas para las fiestas de El Ejido

Manuel García y Nicolás Bordón iniciaron en 1943 una tradición que, 75 años después, perdura en El Ejido, como símbolo de unión vecinal.

Con una rueda de voladores y repartiendo estampitas de San Pedro por las casas, fueron el germen de unas fiestas que aquel primer año reunieron a 80 personas y que hoy congregan a más de 500 en sus actos.

«En 1943, ni siquiera había parroquia y la imagen de San Pedro en su trono que compraron los vecinos no cabía por la puerta y tuvo que entrar por la ventana de la casa de Manuel. La misma en la que se exhibía con unas ramas de palmera, para que le rezaran y le cantaran», cuenta José Castro, presidente de la asociación de vecinos. «Cuando, en 1965, José López Suárez construyó y donó la iglesia al barrio, esa imagen se cedió a la parroquia y, desde entonces, se venera allí».

Desde hace 25 años, el párroco y la comisión de fiestas coorganizan los actos, algunos de los cuales han alcanzado fama insular.

El más popular es la Caminata a Santa Rita, que este año se celebrará el 3 de julio y que cada año congrega a medio millar de fieles que recorren los nueve kilómetros que separan las parroquias de El Ejido y El Goro.

En un programa que contiene actos para todos los gustos y edades, también destacan el Levantamiento del arado, fechado para el 1 de julio, y la Verbena del Solajero, el día 8, entre otros.

Las fiestas arrancarán el próximo día 28, de la mano del pregonero: el vicepresidente del Gobierno canario, Pablo Rodríguez.

Horas de arte. Juan Rivero y Arturo Pérez, de 74 y 73 años, son dos de los vecinos que ponen manos a la obra para, y nunca mejor dicho, para engalanar el entorno de las fiestas.

Ambos se encargan de diseñar todos los elementos decorativos que después elaboran junto a un numeroso grupo de residentes, y que dan color y vida a los escenarios y las calles del barrio durante los festejos.

Arturo, además de ser el líder de un grupo de rock, fue profesional de la decoración y profesor de dibujo y pintura, y asegura que ha vuelto a la que fue su vida laboral, porque «José me tiene trabajando a piñón. Hemos construido incluso una guagua de madera, réplica de la que circulaba por el barrio y que ya no existe», relata entre risas. «Vengo aquí con alegría. Me entretiene. Y cuando veo la acogida que tienen nuestras creaciones entre los vecinos, me siento bien, me llena. Es mi recompensa».