320 folios con los que los taxistas pretenden que se haga justicia

Una decisión que no tiene razón de ser según la justicia y que distintos tribunales, por último el TSJC, han afeado. Aunque fueron más de 20 los transportistas afectados, nueve de ellos decidieron luchar y han llegado hasta aquí -menos el tristemente fallecido Emilio Monzón- tras haber ganado todas las batallas legales contra la Administración. Pero este vía crucis no ha terminado. Ahora denuncian que el Ayuntamiento les intenta aburrir pidiendo una ingente cantidad de documentación, parte de la misma obsoleta, como requisito para abonarles la indemnización, y creen que lo hace como medida desesperada para no pagar.

Hasta el patrimonio

«En Hacienda no entienden que pidamos estos papeles, y aunque le enseñamos las cartas del Ayuntamiento nos dicen que no corresponde a ninguna orden judicial. Al final es patrimonio nuestro que no tenemos por qué mostrar, y menos sin que lo dicte un juez, pero nosotros le seguiremos el juego para ver hasta dónde quieren llegar», comenta Monzón. Eso sí, reconoce que están desesperados e indignados porque todo este proceso les obliga a tener el taxi parado, perjudicándoles aún más después de las pérdidas que ya han tenido que afrontar. «Además, el problema es que todo esto lo paga el pueblo. Hay que tener en cuenta de que aparte de la indemnización -reclaman seis servicios por día el tiempo en el que estuvieron arrestados, que fue de tres meses a un año y medio-, el Ayuntamiento tiene que pagar las costas de los juicios, ya que han perdido todos», puntualiza Juan Antonio Vega, otro de los taxistas sancionados. Siempre han estado convencidos de que tienen la razón y los tribunales lo ha confirmado. Creen que la persecución continúa y que el Ayuntamiento actúa de mala fe con todas esas solicitudes, pero seguirán yendo a la oficina de registro a entregar lo que se les pida puntualmente. No se darán por vencidos.