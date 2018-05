Un nuevo ‘olímpico’ en Agüimes

El IES Joaquín Artiles de Agüimes ha vuelto a colocar en la fase provincial de las terceras Olimpiadas de Economía a un alumno suyo de segundo de bachiller, a Sergio Delgado Monzón, mérito que ya ha alcanzado por tercer año consecutivo.

«Estas pruebas son convocadas por la Facultad de Economía de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y se presentan los alumnos que cursan esta asignatura en su bachiller», explica Cristina Nodal, la profesora y guía espiritual de los alumnos que cursan esta materia.

Nodal explica, orgullosa, que estas olimpiadas consisten en un examen teórico y práctico relacionado y basado en la materia, que en el bachiller se denomina Economía de la Empresa y Fundamentos de Administración y Gestión.

«Hasta el momento, lo que ha conseguido Sergio es pasar a la fase provincial y de ahí habrá otra criba que designará a los tres primeros, que irán a una fase nacional que se celebrará en Santiago de Compostela».

Nodal tiene una posible clave del éxito. «A mí me encanta la materia y, por tanto, creo que transmito ese entusiasmo en mi labor didáctica. No me centro en absoluto en lograr llegar con nadie a este tipo de olimpiadas, en mis clases nunca me limito a la materia que tengo que dar por programación, sino que me extiendo en todo aquello que me parece que puede tener interés para mis alumnos y que les puede servir para su desarrollo posterior».

«Siempre les pido», asegura esta docente de bachiller, «que no sean loros repitiendo conocimientos sin llegar al fondo, siempre les pido que hagan razonamientos de cada una de las materias que les voy explicando para que hagan una comprensión positiva y duradera de lo que voy explicando».

Cristina Nodal asegura que sus alumnos «reciben los fundamentos de la Economía con ejemplos prácticos, analizando los distintos departamentos básicos que tiene cualquier tipo de empresa, conociendo sus comportamientos como agentes económicos principales del mundo en el que se mueven».

No cree tener una varita mágica «para convertir» a sus alumnos «en olímpicos de la materia, cada uno de ellos es un mundo y maduran y avanzan a su ritmo». E insiste. «La materia que imparto creo que es lo suficientemente bonita como para captar el interés de los chicos y chicas que la eligen y, por supuesto, es mérito de ellos superar las pruebas y competir con los mejores».