Obligado a quitar fotos de Franco en la fiesta de Carrizal

«Yo no soy franquista, soy coleccionista y esas fotos son como otras muchas más que tengo. Hay imágenes de Franco en otros lugares y no pasa nada. Yo no pretendo politizar la fiesta, solo enseñar a la gente del pueblo todos los objetos antiguos que he coleccionado », afirma Pancho muy disgustado con Hernández.

Sin embargo, esta vez no tuvo la fiesta en paz debido a unas fotos antiguas del dictador Francisco Franco. Una de un parte del final de la Guerra Civil y otra en clave de humor que reza : «Si no llegan a un acuerdo, bajo yo», en relación a los pactos políticos que estos días se gesta.

Decepcionado, dejará de ir a las fiestas con su carro

«Se dirigió delante de todo el mundo con malas maneras para que quitase las fotos. Incluso me iban a entrevistar de la televisión Este Canal, y la chica se fue después de que esta mujer me exigiese que quitase las fotos. Ha sido una gran decepción porque siempre he colaborado con las fiestas de Ingenio y Carrizal. Recorro las fiestas con mi carro, con una muestra de los más de 3.000 piezas que tengo. Y dejo que los niños vean a mis animales. No hago daño a nadie», afirma Pancho, que no tiene más intención de ir a las fiestas.

«Aunque mi intención siempre fue enseñar cómo se vivía antiguamente en el municipio con estos objetos, esta acción tan desagradable me ha quitado las ganas. Voy a desmontar mi carro y no iré a más fiestas mientras esté esta señora. Esta acción me rompió los brazos, estoy muy disgustado», asevera a este periódico Pancho Pancho El Barranquero.