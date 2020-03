La madre de Yéremi Vargas: «Han soltado a un monstruo en Vecindario»

Según ha indicado, lleva días con medicación por la ansiedad que le supone esta situación, que se ha dado un día antes del décimo tercer aniversario de la desaparición del menor de 7 años en el barrio de Vecindario, mientras jugaba en un parque cercano a su vivienda.

Antonio Ojeda El Rubio salió este lunes de prisión tras cumplir cinco años de condena por agredir sexualmente a un menor en julio de 2012 en El Doctoral.

Saber que Antonio Ojeda ha sido puesto en libertad genera "una inquietud enorme" en la familia y en los vecinos, ha dicho la madre de Yéremi.

En su opinión, Antonio Ojeda "miente, también con la desaparición del otro niño por el que fue juzgado" y por el que ha cumplido cinco años de prisión que terminaron este lunes, "lo mismo hace con mi hijo".

Dice que "él no sabe nada", después de haber confesado su vinculación con el caso a otro de los presos de la prisión en la que cumplía condena, ha asegurado Ithaisa.

"Solo espero no encontrármelo por aquí", ha recalcado, "y por supuesto que no se acerque a mis hijos", ya que no existe orden de alejamiento contra ellos, "es una injusticia que pueda volver al barrio".

No puede privar a su hijo adolescente de 14 años de salir, como señala, "porque no quiero que sufran por esta injusticia tan grande", pero "me pone muy nerviosa saber que estará por aquí, porque este barrio es su zona".