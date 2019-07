La foto de un tobogán de un parque en obras

Sin embargo, desde la concejalía de Parques y Jardines del municipio de sureste grancanario se quiere tranquilizar a los vecinos, aclarando de que no se trata de la ubicación definitiva del tobogán , que se colocó en ese lugar de forma momentánea por la empresa de transporte que trasladó el material. Además, se confirma a CANARIAS7 que el parque aún no se ha abierto, «ni siquiera se ha recepcionado» , y que la imagen la ha filtrado un partido de la oposición para confundir a los vecinos.

El parque está en obras y no está abierto

«El parque no está abierto y la persona que sacó foto la hizo desde una perspectiva intencionada desde la valla que está en la entrada del recinto y que no permite el paso. De todas formas, esa no es la ubicación definitiva del tobogán y tanto este como el resto de atracciones de los cuatro tres parques nuevos del municipio de Ingenio que aún no están abiertos deberán pasar previamente el control de seguridad de los técnicos especializados», aclara el concejal responsable del área, Ramón Tejera Sánchez.

Según este, el tobogán fue ubicado por la empresa de transporte de forma momentánea y sin orden específico hasta que se terminen las obras tanto de este parque de Lomo Cardón, como los de La Capellanía, Aguatona y La Hoyeta. «Ni siquiera se ha colocado el suelo acolchado de colores que va instalado por seguridad. No están terminados ni recepcionados. Los parques no están en uso, insisto, y aún tienen que pasar por todos los controles de seguridad», asevera Tejera, que también se lo ha aclarado al portavoz del Partido Popular, quién fue el que difundió la imagen que se ha hecho viral.

«Hemos informado, tanto telefónicamente como por escrito, al portavoz del Partido Popular, Rayco Padilla, la situación actual de las obras del parque. No se puede sacar y difundir una foto de un parque que está en construcción y cerrado al público y alarmar a la ciudadanía. Desde el ayuntamiento queremos tranquilizar a los vecinos y mostrar la total confianza en la labor de los técnicos encargados de la seguridad de nuestros parques», concluye Ramón Tejera.