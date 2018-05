La fábrica de bloques más antigua del Sureste está a punto de cerrar

Valerio Hernández, cuya vivienda está situada justo enfrente de esta fábrica, lleva un año luchando por su cierre «porque el deterioro de la misma es algo más que evidente, lo que provoca que se oigan ruidos que antes no se oían y que los inconvenientes se hayan multiplicado sin que los propietarios hayan tomado ninguno medida».

Este vecino del Cruce de Sardina también hace hincapié en la existencia de una grúa dentro de la fábrica denunciada pero «que se sale de ese espacio, porque tienen una envergadura que supera los 60 metros de largo y puede caer en la calle o sobre una casa, una persona o un coche y provocar una desgracia».

«Al principio no obtuve respuesta por parte del Ayuntamiento de Santa Lucía», explica Hernández, «así que elevé mis quejas y llegué hasta el Defensor del Pueblo. Hace un mes», continúa, «logré hablar con la alcaldesa, Dunia Torres, y fue precisamente ella la que me dijo que esa fábrica tenía ya firmado el decreto de cierre y de cese de actividades».

Hernández señala haber investigado la historia de esta fábrica de bloques, «que lleva funcionando desde los años 70 y cuya dueña me ha llamado para hablar desde que supo que había presentado la primera denuncia pero no he aceptado porque yo quiero una solución administrativa y no tengo nada que hablar con ella».

Al final, será la justicia la que tome la decisión final.