Investigado por estafar 2.650 euros

La Guardia Civil del Puesto Principal de Agüimes, en Gran Canaria, ha investigado el pasado día 24 de febrero a un varón de iniciales V.C.S.B. – de 24 años de edad y sin antecedentes policiales- como presunto autor de un delito de estafa, al engañar a una persona en dicho municipio para que le entregara un total de 2650 euros (en dos partidas) con el supuesto objetivo de invertir en bolsa, prometiéndole la devolución de parte de la cantidad, circunstancia que no se llegó a cumplir. Las pesquisas comenzaron el pasado día 22 de febrero, cuando la víctima se personó en dependencias del referido Puesto Principal para denunciar los hechos, informando a los agentes que además V.C.S.B. no le había aportado ningún tipo de documento acreditativo que demostrara la inversión del dinero en bolsa, y que ante su requerimiento y explicaciones aquel le deba largas y que incluso le bloqueó su contacto. Los sucesos narrados comenzaron a mediados del pasado año, cuando la víctima de la estafa conoció en redes sociales –concretamente en un grupo de whattsapp- a V.C.S.B., que se hacía pasar por inversor de bolsa, prometiendo que en el caso de que hubiese pérdidas devolvería la mitad del dinero invertido, incluso el supuesto autor le prometió devolver antes las quejas de la víctima lo pactado a mediados de noviembre de 2018, cuestión que hasta febrero del presente año no ha ocurrido según el denunciante. A través de la información aportada por el denunciante y tras otra serie de pesquisas policiales, la Guardia Civil localizó e investigó el citado día 24 a V.C.S.B. como presunto autor de un delito de estafa, quedando a disposición del correspondiente Juzgado en funciones de guardia de la localidad de Telde.

Recomendaciones ante timos y estafas

• La mejor prevención es la información.

• Desconfié de los sorteos, rifas y regalos. No responda a las ofertas que no entienda. Las gangas no existen, y tampoco los negocios que pueden enriquecerle rápidamente sin riesgos.

• No se fíe de los gurús y preguntar siempre a su médico de cabecera o especialista.

• Destruya los recibos, comprobantes o extractos bancarios de las tarjetas de crédito y cuentas antiguas. Cierre todos los créditos o cuentas bancarias que no utilice. No revele su información personal por teléfono, correo o Internet, a no ser que usted haya iniciado el contacto y este seguro de quien es su receptor.

• No hable sobre inversiones con personas que no sean de su confianza (amigos, familiares o asesores financieros).

• Procure no sacar dinero en los cajeros que estén en la calle y, si no hay más remedio, que se trate de pequeñas cantidades.

• Tape el número secreto y no use uno demasiado fácil, como la fecha de nacimiento. Nunca debe dejarse la tarjeta dentro del cajero, si ésta queda bloqueada, debe ponerse en contacto lo antes posible con la entidad bancaria.

• Nunca facilite el número secreto de su tarjeta, ni siquiera a los empleados del Banco o Caja.

• No guarde todo el dinero en su domicilio. No recoja el dinero de la pensión en el banco los mismos días del mes y a las mismas horas. Intente sacar el efectivo de forma escalonada, y no toda la paga de una vez, ya que muchos ladrones están al acecho en los días de cobro.

• No ofrezca sus datos bancarios por la Red. No se fíe de las notificaciones del banco por la Red. No instale aplicaciones dedicadas a intercambio de archivos sino conoce completamente su funcionamiento.

• No abra los mensajes ni archivos adjuntos de remitentes desconocidos. No abra los mensajes cuyo asunto contenga datos extraños. No responda a aquellos mensajes que soliciten su información personal (como nombres de usuario y contraseñas, números de la seguridad social, números de cuenta o tarjeta de crédito...) No haga clic en los enlaces que aparecen en las ventanas emergentes que no haya solicitado. Cuando navegue por Internet no facilite su dirección de correo o información personal a las páginas Web sospechosas que se lo soliciten. Realice análisis de su equipo con frecuencia.

• Use al menos dos direcciones de correo: una dirección de correo para contactar con sus conocidos y una segunda dirección para utilizar en los formularios de aquellas páginas que solicitan un e-mail para poder acceder a su contenido.

• Si ha sido víctima de un delito, fíjese en todos los detalles que puedan ayudar a identificar al estafador.

• Llame a la Guardia Civil o a la Policía cuanto antes, tratando de darle toda la información posible respecto al suceso.

• Prepare toda la documentación que pueda ser útil.

• Recuerde formule denuncia.