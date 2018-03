Ingenio abre un expediente a cuatro policías locales

Informan sobre la descoordinación

El contenido del informe realizado por los agentes, «es informar a las diferentes concejalías por la descoordinación que existió el pasado día 28 de febrero de 2018, cuando se decretó la alerta por fenómenos meteorológicos adversos», explican. Añadiendo que «es obligación de los agentes salvaguardar la seguridad de los vecinos del pueblo, por lo que se vieron obligados a realizarlo para que en sucesivas ocasiones no sucediera lo narrado, y no se vean los vecinos del municipio pidiendo ciertos servicios por los daños ocasionados por el temporal y se queden pendientes por no haber una respuesta de las concejalías».

Parece ser que al jefe de la Policía (Justo Santana) y concejal de Policía accidental (Juan Rafael Caballero) «les incomoda y ve una falta disciplinaria que los agentes informen tanto a la Jefatura y al Ayuntamiento de la descoordinación y falta de medios que existe ante las situaciones de alerta. Iniciando expediente a los agentes», señalan los policías afectados.