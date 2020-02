El drama de los desahucios golpea a la voz de Los Tres de Canarias

Después hacer vibrar al público isleño y enamorar al mundo entero con sus giras internacionales, el cantante de Los Tres de Canarias está inmerso en un drama que afecta a un enorme número de canarios: le echan de su casa. La sorpresa que se llevó Pedro Hernández, natural del barrio teldense de San José de Las Longueras, cuando llegó a su domicilio el 20 de enero, fue mayúscula. Varios funcionarios de los juzgados estaban junto a la Policía Nacional cambiándole la cerradura de su puerta. «Les pregunté que qué estaban haciendo, y cuando me comentaron que estaban ejecutando el desahucio, les dije que no podía ser, que no había recibido ninguna notificación», relata. Se pusieron en contacto con el letrado que representa al artista y confirmaron que así era. «Me dieron 30 días más, pero era muy poco tiempo. Menos mal que he conseguido otros tres meses de prórroga», explica el artista ante una situación límite que llegó fruto, como en mucho de estos casos, de la poca humanidad de los bancos y el mal asesoramiento de su abogado.