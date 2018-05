Con las manos... en el chorizo de Teror

Carlo Tavani, su padre, ha hecho todo el trabajo. Se ha puesto al teléfono, ha respondido a todas las preguntas, ha mostrado el orgullo paterno y de maestro pizzero y será el interlocutor en los próximos días de todos aquellos que se han visto arrastrados por una promoción de sus productos, su localidad o su propio negocio.

«Nos fuimos a Parma, donde era el concurso», cuenta este padre de familia italiano, afincando en Vecindario desde hace más de año y medio, «entre el 9 y el 11 del pasado mes de abril y mi hijo Marco presentó nuestra pizza, a la que, por cierto, hemos llamado pizza Gran Canaria, entre 773 participantes de 43 países de todo el mundo». Y el resultado fue «que nos vinimos con el título de mejor pizza de España y quedamos décimo terceros en el ranking mundial, algo que es muy complicado de lograr».

Por supuesto, la siguiente duda que surge es dónde está el secreto para lograrlo y Carlo hace una pausa pícara y responde «el secreto está en la pasión que ponemos en este trabajo, elaboramos una masa fresca que necesita 48 horas para que la levadura haga su efecto y quede perfecta. Es una labor que tenemos muy controlada, de la que obtenemos entre 30 o 40 bolas de masa y cuando se acaba, se acabó, hemos terminado y ya dejamos de suministrar por ese día».

Pero ahora viene lo mejor, lo inesperado, el ingrediente esta vez sí que secreto pero que el dueño de Pizza Flash desvela como lo más natural del mundo.

«Nuestra pizza Gran Canaria tiene varios ingredientes que son muy típicos de esta tierra que nos ha acogido tan afectuosamente, el chorizo de Teror, que acompañamos con espinacas, con quesos italianos como el Mozzarella y el Parmesano y también con panceta de la tierra», explica Tavani padre.

Esta «mezcla perfecta» es lo que ha dado como resultado la pizza Gran Canaria que el boca a boca ya está haciendo llegar a cada día más público y «hasta a medios nacionales, aunque alguno de ellos no ha entendido del todo nuestro negocio porque nosotros no somos un restaurante, mi negocio es un local de comida para llevar y no para comer aquí».

Carlo Tavani, en su alegría por este galardón y por el reconocimiento que les está granjeando no quiere olvidar a nadie de la familia en el esfuerzo por las cosas bien hechas, «y quiero nombrar a mi mujer, que siempre ha sido nuestro principal soporte moral y la que nos apoya y nos ayuda en todo», asegura.

También tiene palabras de reconocimiento para el municipio donde vive y trabaja actualmente, «mi hijo llevó al concurso una camiseta con el nombre de Santa Lucía y estamos muy contentos de cómo se ha portado el Ayuntamiento con nosotros», aunque quiere dejar claro que no «estamos hablando de un patrocinio».

El protagonista no ve límites en esta asunto de promocionar la isla donde vive y sus productos «porque nos ha permitido darnos a conocer y obtener un producto realmente de muy buena calidad».

No quiere seguir descubriendo más secretos de su cocina y de sus masas y prefiere quedarse con su sonrisa y sus ganas de seguir trabajando para la felicidad de más clientes.