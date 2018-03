$!Colapso por el masivo abandono de perros

« Estamos saturados y, además, el 70% de las jaulas albergan perros tristemente denominados PPP (perros potencialmente peligrosos) por su condición física o raza. Todos ellos son sociales y el voluntariado no ha tenido ningún problema en su tratamiento diario: poner comida, agua, paseos, mimos... Son perros cariñosos que merecen un hogar, por favor. Por su denominación son mucho más difíciles de sacar en adopción porque requieren licencia simplemente. En estos momentos, con el CETA saturado, si hay que hacer traslados forzosos al Albergue de Bañaderos y ellos son los primeros desgraciadamente», afirma la organización en sus redes sociales.

El centro de animales abandonados de Ingenio de nuevo está al límite tras la avalancha de abandonos de las últimas semanas. El CETA pide la colaboración de la ciudadanía al no poder acoger a más animales , especialmente perro catalogados como potencialmente peligrosos. La situación se ha agravado las últimas fechas y se pide la adopción de perros o casas de acogida.

Sacrificio cero

El CETA-Ces de Ingenio, centro que defiende el sacrificio cero de animales abandonados, está formado por un grupo de voluntarios que colaboran con el centro. Estos han lanzado un llamamiento a la ciudadanía en las redes sociales para que adopten animales o los acojan temporalmente porque sus instalaciones no pueden soportar la entrada de más perros y gatos. De hecho, según se apunta desde el CETA-Ces, debido a la avalancha de abandonos, muchos animales viven dentro de los transportines o jaulas a la espera de la solidaridad de ciudadanos que se acerquen a sus instalaciones para ayudar o adoptar algunos de los animales.

Los voluntarios tratan de esta forma que los animales no tengan que ser enviados a Bañaderos, algo que no pueden evitar en la situación límite que se vive en estos momentos, lo que supondría acabar con más de dos años de sacrificio cero. Después de que la solidaridad de otros centros de atención temporal de animales (CETA), empresas y particulares diesen durante el año pasado un respiro temporal al centro de Ingenio, se ha vuelto a llegar al colapso porque las adopciones y acogimientos no han crecido al mismo ritmo que los abandonos en el sureste de Gran Canaria en las últimas semanas.