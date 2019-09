Beatriz Mejías se derrumba y tacha de manipulador al alcalde de Santa Lucía

En este contexto, Mejias ha criticado la actitud de Rodríguez y ha dejado la puerta abierta, incluso, a una moción de censura: «Le ha venido alta la alcaldía y el ego le ha jugado una mala pasada [...] Yo no voy a permanecer en este gobierno», aseguró entre lágrimas durante la entrevista. «Su trato hacia las mujeres que conformamos el gobierno no ha sido respetuoso, ha sido manipulador, autoritario y no ha entendido que no ha ganado las elecciones con un grupo político, sino que debemos entendernos todas las ideologías que formamos el grupo de gobierno. Quiero solicitarle al señor alcalde que recapacite y que sea más abierto y que se respeten nuestras áreas».

Tras el derrumbe, la teniente de alcalde continuó asegurando que si la situación no cambia tomará una decisión, por lo que no descarta una moción de censura.

A las pocas horas, el alcalde emitió un comunicado en el que anuncia la destitución de la concejal que ya había sido expulsada de Podemos, por su actitud «difamatoria y desleal». Vea el comunicado del alcalde aquí. De esta forma, el grupo de gobierno se reduce a 12 concejales, uno menos de los necesarios para mantener la mayoría. En la oposición, Nueva Canarias cuenta con 7 concejales, y 5 el PSOE.