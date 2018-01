13 familias llevan 18 meses sin agua ni luz en Ingenio

Vanessa, de 32 años, no percibe ningún tipo de ingreso. A Miriam, de 26, la contrataron gracias a un convenio laboral. Cobra 600 euros. Una ayuda, admite, pero no lo suficiente como para salir del infierno. «Quiero una casa digna para mis niñas, con este sueldo y este plazo no me puedo ir de alquiler a ningún sitio. ¿qué hago dentro de seis meses? ¿dejo de pagar para que me echen?», se lamenta. Para colmo, sobre ellas pende la espada de Damocles del desahucio. A Vanessa ya le cayó sentencia, pero ha ganado tiempo. Ha recurrido. No sabe cuánto le queda dentro.

Las dos mantienen solas a sus hijos. Y las dos comparten caja de escalera con familias en similares condiciones. A todos ellos, todos de etnia gitana, no les quedó otra que entrar a okupar dos bloques de pisos deshabitados en la calle Pablo Neruda, junto al centro de salud de Ingenio. Son de la Caixa, que tramita sus desalojos. De las 9 viviendas de uno, están okupadas 8. Una ya fue desahuciada semanas atrás. Y de las 6 del otro, hay 5 con familias dentro. Por haber, hay hasta bebés, de 3 y 19 meses, los hijos de Esther Molina Heredia.

«Empezaron a meterse en estos edificios para desvalijarlos, y algo se llevaron, cables y hasta piezas de los baños, pero entramos nosotros y pararon los robos», se explica Gaspar Santiago. Su mujer sufre trastorno bipolar y tienen una hija en común, de 17, que también vive en estas condiciones. Su caso personal no es menos dramático. Está ostomizado (vive con una bolsa que recoge sus heces) y la higiene que precisa no es fácil en una casa sin abasto público. Su vecina Isabel tiene dos críos, y los dos con dermatitis atópica.