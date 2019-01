Un cuarto de siglo acogiendo migrantes

Si han habido más lágrimas que sonrisas, más frustraciones que éxitos, no está escrito, pero sí están presentes recuerdos, emociones y sentimientos. Rememorando palabras de su antiguo director Gonzalo Andradas, asegura que este «es un centro con paredes de cristal». «Los vemos llorar, reír, sus enfados, sus incomprensiones, entonces no podemos evitar el apego, es la vida que nos viene de golpe, no de ocho a doce, y entonces hay que acompañarlos, escucharlos y ayudarlos a ver el otro lado y ha canalizar sus energías», se sincera Fátima, orgullosa de estos veinticinco años del CEAR Vecindario.

Fátima Melián, a quien no se le borra la sonrisa en ningún momento, acepta como definición del centro que es una ONU en miniatura. «Te das cuenta de que existen esas nacionalidades, de que no solamente están en libros cuando llegan personas de Eritrea, Somalia, Sri Lanka, Malí y de un largo etcétera de países de todo el mundo», señalando que últimamente están entrando personas procedentes de Venezuela, debido a la profunda crisis que afecta a aquel país.

Desarraigo y soledad

El mural del frontis del Centro de Migrantes de Vecindario, un auténtico mosaico de colores lleno de simbolismo, es obra del artista camerunés Anol El Pemú, afincado actualmente en Burkina Faso. La pintura de la fachada refleja la vida del interior del centro, el deseo de cambio, pero igualmente el sufrimiento por el desarraigo del inmigrante.

«A veces ese desarraigo es doble, el que sufren al romper con sus raíces de origen y el que se crea cuando se le cierran las puertas aquí, lo cual genera una profunda soledad y desesperanza en muchos de ellos», comenta la directora Fátima Melián.

En cuanto a los perfiles de los migrantes según su origen, son siempre my distintos. «El africano, que lo absorbe todo, no se siente merecedor de nada; no tenía nada y coge la patera porque le da igual perder la vida, ya no tenía nada», expresa, por lo que el trabajo más importante es dignificarlos, «hacerlos sentir personas». En la otra vertiente está el migrante sudamericano. «Les cuesta dejar lo que tenían atrás y partir de cero, les cuesta reinventarse», concluye.