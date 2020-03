Se mantiene la cabalgata y el resto de actos del carnaval del sur

El Carnaval Internacional de Maspalomas no sufre cambios en su programación. La alcaldesa del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, Concepción Narváez Vega, señaló ayer que estaban trabajando para celebrar la recta final del evento, que incluye dos encuentros multitudinarios como son la gala de elección del drag queen, que tendrá lugar en la plaza del Yumbo Centrum mañana, y la gran cabalgata que recorre las principales calles de Playa del Inglés el próximo sábado, uno de los actos más concurridos de las carnestolendas, donde en la pasada edición se superaron las 200.000 personas.

«Si Sanidad en algún momento se dirige a este Ayuntamiento solicitando cambios en el programa del carnaval por el peligro de contagios del coronavirus, entonces tomaremos las medidas oportunas, pero de momento no se ha dirigido a nosotros y no nos ha dicho absolutamente nada, y al respecto tengo que decir que no tengo ningún tipo de novedad», indicó.

Las autoridades municipales se vieron ayer en la necesidad de salir a desmentir los numerosos mensajes que circulaban en redes sociales en los que se señalaba que el carnaval se suspendía. En un breve comunicado afirmaba pasado el mediodía, que «el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana se ha visto en la necesidad de informar de que, a pesar de los mensajes que circulan por las redes sociales, el Carnaval Internacional de Maspalomas continúa con la celebración y desarrollo de los actos y actividades carnavaleras programadas para estos días. Cualquier cambio se comunicará oportunamente», rezaba el escrito.

Posteriormente realizaba la convocatoria para la presentación en el hotel Riu Don Miguel del sorteo para conocer el orden de participación de los 14 clasificados para la gran final drag gueen del Carnaval Internacional de Maspalomas.

Presentación. El sorteo tendrá lugar hoy a las 17.00 horas y estará presidido por la alcaldesa de San Bartolomé de Tirajana, Concepción Narváez; el concejal de Turismo, Urbanismo y Políticas Ambientales, Alejandro Marichal; y el director artístico del Carnaval Internacional del Maspalomas, Josué Quevedo. Cabe recordar que la patronal turística no ha cuestionado ni discrepado con los actos reseñados.