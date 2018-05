Los establecimientos de Tejeda, víctimas del rally

En Tejeda empresarios, sobre todo de la hostelería y la restauración, y trabajadores no están nada contentos con las consecuencias que lleva el corte de las principales carreteras de acceso a la Cumbre. «El problema es que no podemos trabajar», dice Juan Manuel Suárez, de El Restaurante El Labrador de Tejeda. «Vivo en Las Palmas y trabajo en Tejeda, pero con el cierre de carreteras, ¿cómo llego a mi puesto de trabajo?». Muchos compañeros han optado por pernoctar en Tejeda, aún siendo de otros municipios, «con el consiguiente coste económico y con las molestias que supone no estar en tu casa con tu familia». Además, «no llegan los clientes». En el caso de Suárez, aunque «soy amante de los rallys, al cerrar las vías principales, la alternativa es venir por el sur, lo que supone por lo menos una hora más de camino. Yo lo que haré será, en vez de las ocho de la mañana como hago habitualmente, pues a las seis de la mañana, pegarme el madrugón para poder llegar a Tejeda antes de que cierren la carretera».

A estas molestias se suma que los clientes no llegan a los negocios. «Cuando el rally en realidad no trabajamos, la gente no llega y los turoperadores tampoco vienen, avisan a los turistas incluso». Desde luego, dice Suárez «el rally no es negocio para Tejeda».