El baile del delfín albino en el sur grancanario

En los últimos días, la presencia de miles de delfines moteados en grupos muy numerosos ha sido la nota predominante en el sur de Gran Canaria. Sin embargo, de entre ese número destacó la presencia de al menos un ejemplar albino, que no dudó en acercarse al buque de observación de cetáceos Spirit of the Sea, con base en Puerto Rico, para jugar con las olas que produce la embarcación.

«Ya habíamos visto algún ejemplar con anterioridad aunque no son nada frecuentes de ver», explicaron las fuentes consultadas por este periódico, «tampoco habíamos tenido la oportunidad de poder grabarlos». El avistamiento se produjo cerca de Puerto Rico.

Los vídeos cedidos por Spirit of the Sea muestran al menos a un ejemplar albino aunque podrían ser dos porque hay una grabación en la que parece que el ejemplar sin pigmentación es más pequeño.