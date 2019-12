Solo 22 parejas y cae otro cuervo herido

G. Florido / las palmas de gran canaria

Está confirmado. El cuervo es el hermano débil, el más desasistido, de la avifauna endémica de Canarias y, en particular, de Gran Canaria. A la losa de prejuicios con la que ha cargado históricamente, que lo han estigmatizado como animal vinculado a los malos augurios, la brujería o a la muerte, se le suma la falta de protección por parte de las instituciones. Su situación es «muy crítica», apunta el veterinario Alejandro Suárez, responsable provisional del Centro de Recuperación de Fauna del Cabildo. A falta de censos oficiales, al menos de los que él tenga constancia, sabe que las últimas estimaciones sitúan su exigua población en las cumbres de la isla en apenas 20 o 22 parejas. Para colmo, y por si ya no fueran pocos, uno de ellos cayó herido esta semana. Lo atiende junto a otros tres que ya son residentes fijos de esta unidad de asistencia. Tiene un ala en mal estado. No puede volar. La radiografía no reveló el origen del problema. Este próximo martes le harán un tac.

Este último ejemplar al menos tuvo suerte. Un agente de Medio Ambiente pudo capturarlo y lo trajo hasta este centro de Tafira. Las manos expertas de Suárez y de su equipo harán todo lo posible por garantizarle una segunda oportunidad. El objetivo con esta ave, como con todos los animales que pasan por estas instalaciones, es recuperarlos para volver a soltarlos. Pero no todos los congéneres de este bonito ejemplar de Corvus corax canariensis, una subespecie endémica exclusiva del archipiélago, algo más pequeña en tamaño que la de la península, han corrido la misma suerte. En esos montes cada vez lo tienen más difícil y muchos caen sin una mano amiga que los rescate.

muladares. Alejandro Suárez tiene cada vez más claro que el cuervo canario requiere de una atención específica y urgente. «Si no, no tardarán en desaparecer de esta isla», se lamenta. Por eso, como ya han instado al Gobierno canario colectivos tan reconocidos como Seo/BirdLife, reclama la puesta en marcha cuanto antes de un plan de recuperación del cuervo, como se ha hecho con el pinzón azul de Gran Canaria y con la paloma rabiche, que tan buenos resultados han dado.

César Javier Palacios, geógrafo, naturalista y periodista ambiental, escribió años atrás que en 30 años Gran Canaria había pasado de tener 150 parejas a solo 13. Ahora Suárez estima que las que quedan son 20 o 22. Siguen siendo muy pocas. El veterinario del centro de Tafira señala las amenazas que ponen en serio riesgo su supervivencia: la ingesta de venenos, contra ellos y contra perros y gatos asilvestrados de los que luego estas aves se alimentan; las torretas y tendidos eléctricos, además de los aerogeneradores; y la falta de comida. «El cuervo es un animal esencialmente carroñero, come animales muertos, pero, entre que cada vez hay menos ganado en los montes y que los que se mueren son retirados, apenas tiene de donde proveerse», advierte Alejandro Suárez. De hecho, sobrevive como puede abasteciéndose de frutos de los árboles. Precisamente para paliar este último déficit ha sugerido sin éxito que se permita la creación de muladares o comederos que les faciliten un recurso alimenticio seguro. «Hay una parte de los animales que se sacrifican en el matadero que se desecha y que bien podría ser reutilizada para salvar a los cuervos de la isla». Pero hasta ahora su propuesta ha caído en saco roto.

Y es que el Gobierno canario parece temer que con medidas como esa la presencia de estas aves se incremente. En islas como Fuerteventura se les achaca la destrucción de las cosechas e instan a su control. Este periódico ha intentado sin éxito que desde la consejería de Transición Ecológica se informe sobre la situación del cuervo en Gran Canaria. En 2017 encargó a Gesplan un estudio de las aves silvestres en las islas, entre las que estaba el cuervo, pero no para salvarlas, sino para controlar los daños que podría estar causando. Sin embargo, el córvido canario está protegido. Figura en el Catálogo de Especies Amenazadas de Canarias. En otras islas como El Hierro gozan de mejor salud. En Gran Canaria puede tener los días contados.