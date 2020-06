«Siete sentencias avalan la cuota que cobramos los apuntadores en Gando»

El presidente de la cooperativa de taxistas apuntadores del aeropuerto de Gran Canaria, Carmelo Martel, se mostró este viernes molesto con la imagen que se había dado del colectivo al que representa y pertenece, tras la difusión de un informe del Cabildo que cuestiona que su forma de operar en Gando no se adecúa a lo que fijan las ordenanzas municipales que regulan el taxi en Telde e Ingenio, los dos municipios en los que está el aeródromo. «Se da la sensación de que actuamos desde la ilegalidad porque cobramos una tasa cuando lo cierto es que hay siete sentencias que avalan la cuota que cobramos en el aeropuerto». En todos estos casos, los juzgados obligaron a los taxistas a abonar los pagos que no habían saldado.

Martel, que hizo las declaraciones acompañado por el vicepresidente del colectivo, Victoriano Afonso, atribuye el origen de ese dictamen técnico insular a la «perreta de siete u ocho taxistas» que no quieren pagar. «El 95% de las licencias aporta su parte, solo unos pocos se niegan». Y sobre el informe, coincide con el edil de Asuntos Aeroportuarios en Ingenio, Domingo González, en subrayar que el Cabildo no tiene competencias en esta materia. «Tanto la figura del apuntador como la obligatoriedad del pago de la cuota figuran en la ordenanza», advierte.

Y lo está. Viene recogida en la Disposición Transitoria Segunda. La cuota, que es hoy en día de 3,5 euros, ha de cubrir los gastos derivados de la prestación en sí del servicio. La condición que pone esa misma norma es que esta forma de operar en Gando debía ser provisional, solo por un plazo de tres meses, y, sin embargo, ya llevan años, que es a lo que se agarra el Cabildo para tirar de las orejas a los ayuntamientos de Telde e Ingenio por no haber regularizado el servicio.

En todo caso, insiste Martel, este colectivo, que es el que controla, por ejemplo, los turnos de la parada de taxis del aeropuerto, trabaja desde hace décadas en Gando. «Y lo tenemos todo en regla, pagamos IGIC y declaramos todos los ingresos». La cooperativa la forman 10 apuntadores y un guía (todos ellos son también taxistas). De los 10, 6 son de Telde y 4 de Ingenio, y son elegidos por sus propios compañeros. «Esos 3,5 euros son para pagar a los apuntadores, el alquiler de la caseta a Aena, la luz, internet..., lo tenemos todo en regla». Por eso le disgusta la imagen que se ha dado de ellos. «Y nosotros somos autónomos, no cobramos un sueldo fijo, ni tenemos bajas ni vacaciones, solo nos pagan el turno que hacemos», sentencia.

Niega que tras el confinamiento haya crecido el número de taxistas que no paga la cuota. «Son los mismos de siempre». Y a uno lo acusa de intentar esta semana de engañar a la Policía Local, al mostrar un abono de marzo de 2019 como si fuera de 2020.

«El sistema actual no paga el servicio»

La cuota la abona cada taxista cada vez que tiene turno en Gando, pero entre el confinamiento y la disminución drástica de viajeros, ahora son pocos los taxis que bajan cuando tienen turno. Los ingresos en la cooperativa han mermado tanto que ya no dan para cubrir gastos. «Y eso que antes íbamos hasta cinco apuntadores al día, ahora solo vamos dos». Así las cosas, el colectivo ha anunciado que dejará de prestar el servicio si la cuota no pasa a ser continua, haya o no turno en el aeropuerto. Han dado de plazo hasta el 1 de julio. Un día antes, el 30, se reunirá la comisión intermunicipal para tratar este y otros temas.