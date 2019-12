San Andrés, tiempo de vino y parrandas

Hoy es día de San Andrés, el apóstol al que algunos consideran el Baco de los cristianos por su afición al vino. Hizo diferentes paradas en algunas bodegas, (mi hombre se echó la camisa por fuera) donde libó bien el rico zumo de uvas, y motivó que no llegara a tiempo a la cita del día de todos los Santos el primero de noviembre, aunque se dijo que la tardanza obedeció a su cojera. Por eso, por llegar tarde, fue relegado a celebrar su onomástica el 30 de noviembre. Los bodegueros de las islas tienen como patrón a San Andrés, le tienen gran devoción (o eso parece) y cada 30 de noviembre abren las bodegas para empezar a degustar los nuevos caldos, a darles el visto bueno, o no. Y lo hacen parrandiando. Convierten sus bodegas durante ese día en lugar de encuentro de familiares y amigos que puede prolongarse hasta el domingo, si como ocurre éste año, la fecha cae en fin de semana. Desde luego que no faltan los ricos comistrajes, porque beberretiar con el estómago vacío no es conveniente, está mal visto. Hablo de las bodegas particulares, las bodeguitas caseras en las que el vino que se produce no se vende, sino que se comparte todo el año con familia y amigos.

Música y gastronomía se funden en estas fechas, mientras se degusta el vino nuevo

En realidad los vinos nuevos se empiezan a probar a finales de octubre, pues depende de la isla de la que hablemos. Los primeros que empiezan a libar, son los herreños, más devotos a San Simón y que el 28 de octubre convierten a Sabinosa en una parranda colectiva. Tres días de fiesta en Frontera, puesto que empatan con todos los Santos y los Finaos, con la gran Tafeña. Ni roscas ni cotufas (y mucho menos palomitas de maíz). Tafeña de millo y castañas, además del rico comistraje herreño donde no falta la carne de carnero a la brasa y morena frita como desayuno. Un encuentro festivo éste que en los últimos años se ve muy concurrido, pero donde el forastero ha de ceñirse a lo que digan los herreños. La música que allí se toca y canta, es la de siempre, la que ellos imponen. Si no te gusta, te «echas fuera de la charanga». En esta ocasión, y como les pareció poco después de San Simón y la Tafeña, se organizó Sabinosa Parrandea, y el agua-pata se hizo poca en Frontera puesto que se les ocurrió invitar a Domingo el Colorao, Ciro Corujo, Juan Carlos Pérez Brito, Mari Carmen Mulet, Fabiola Socas y varios gallos tapaos, que terminaron recurriendo al aguardiente que se consigue del sarmiento y que al igual que en La Palma, los herreños llaman Parra, en Tenerife Tierra y en Lanzarote Orujo. Otros que no esperan por San Andrés, son los palmeros. Allí empiezan a saborear sus ricos vinos por San Martín, el 11 de noviembre, coincidiendo con la matanza del cochino. Ya se sabe, a cada cochino le llega su San Martín. O como diría Pancho Guerra: A cada cochino le llega su mochazo. vinos nuevos y comistraje a base de lo que proporciona ese animal. Y música, mucha música. La de la tierrita, con ese particular estilo palmero, y del Caribe, que no en vano se conoce a La Palma como La pequeña Cuba.

Bodegas pequeñas

En el resto de las islas, sí que esperan por San Andrés los bodegueros. Los pequeños, los que cuidan con esmero sus parritas, para convertir la uva en asiaditos vinos que no ponen a la venta, sino que lo consumen ellos mismos y sus amigos. Lo de las bodegas industrializadas es otra cosa. Estas tienen una fiesta enfocada al turismo que celebran entre mayo y junio. Donde más connotación tiene la apertura de las bodegas es en Tenerife, donde se presume y con razón, de las bodegas caseras en las que nunca falta el vino propio y que no se comercializa. Los grandes tocadores y cantadores, (algunos con bodega propia como es el caso de Melquiades Cruz) tienen que organizarse para acudir a varias bodegas el mismo día. En La Gomera, es tradición un interesantísimo recorrido por las bodegas caseras de El Cercado, Chipude, Igualero, hasta llegar a Arure. Hay que probar los nuevos vinos y sacar en procesión a San Andrés. Los bodegueros y parranderos se llevan al Santo con ellos, pero sin cachondeo, con devoción. Una procesión que en las últimas fechas se ha suspendido porque el organizador de éste encuentro, el amigo Pepe Hernández Padilla, está algo delicadillo de salud, pero el hombre está trabajando para que hoy vuelvan a sacar al fresco la imagen de San Andrés. También hay una celebración de más alto nivel, en la capital, San Sebastián, donde las bodegas industrializadas, sobre todo las de Vallehermoso y Hermigua, montan una buena fiesta y donde no faltan los sonidos de identidad de la música de aquella isla.

Recuperación

En Gran Canaria, donde somos más de ron, se ha ido recuperando la cultura del vino en los últimos años, tras un incomprensible abandono por mor de la especulación de terrenos en zonas como el Monte Lentiscal y otras. Hoy se elaboran decentes vinos hasta en Tejeda. Quién lo diría. Aquí también apuestan por San Andrés, pero tímidamente. No acaban los bodegueros grancanarios de celebrar como se merece a su patrón, como se hacía antes en la bodega de Ricardito, en el Raso, bodega San Juan en la subida al Reventón o en Los Siete Lagares. Alguna excepción hay. Por ejemplo, el amigo Juan Gutiérrez, suele reunir a un buen puñado de amigos en su bodega del Madroñal para degustar su vino y echar una buena parranda donde no falta gente conocida como el gran cantador Abelardo García el Tormento, y tocadores como: Nono, José Luis, Rogelio...

La cultura del vino renace y amplía cosechas mientras crece la calidad de los caldos