Sabor canario en el corazón de Alemania

La alemana Iris Biesold lleva cuarenta años detrás de los fogones, casi la mitad de ellos en Gran Canaria. Llegó a la isla en 1999 por una oferta de trabajo, con su familia, y quedó cautivada por sus encantos y una gastronomía y productos «muy potentes» que le abrieron la puerta a la experimentación y a la fusión con productos germanos.

El mojo picón, las papas, los quesos canarios, los vinos, el bienmesabe, los tunos, el gofio, el chorizo de Teror, la miel de palma son, entre otros, la base de muchos platos que Iris ofrece en su negocio de San Agustín -Cocina Iris- y con los que deleita con gran éxito a los invitados de grandes eventos del Sur para los que es contratada. Es la fusión de productos la que provoca que entre sus clientes haya tanto alemanes como canarios, además de ingleses, franceses, nórdicos... A todos les gusta.

Ese éxito y su interés por dar a conocer las virtudes de los productos y la gastronomía canaria es la que le ha llevado a abrir un restaurante de tapas y platos de fusión canario-germana en el corazón de Alemania. Su nuevo proyecto de restauración, inaugurado hace unos días, se ubica en la comarca alemana de Rheingau, conocida por sus vinos y su belleza paisajística.

Iris procede de esa comarca, que está solo a 40 minutos en coche de Frankfurt y que se caracteriza por su riqueza enológica, con destacadas denominaciones de origen como Riesling y Kabinett, entre otras. En este área viven muchos alemanes que conocen y les gusta la comida canaria y otros a los que Iris prevé dar a conocer los gustos isleños. Además, es una zona con mucho turismo internacional, sobre todo se británicos y estadounidenses, porque cerca de esta localidad hay un base americana. «Me gustó la idea de llevar un pedazo de Gran Canaria a mi antigua casa, el Rheingau. A mis clientes alemanes les gusto la idea y es que las tapas canarias encajan de forma excepcional con esta zona de Alemania, una región vitivinícola excelente», indica Iris desde Alemania.

La apertura del Rheingau meets Tapas el pasado 15 de junio tuvo un gran éxito de público. Las croquetas de ropa vieja, el alioli fusión canario-germano y lo que Iris denomina «almogrote alemán» (Rheingauer Supndekäs), elaborado con queso de esta zona de Alemania pero con condimentos y receta canarias, triunfaron, al igual que los vinos canarios que se hicieron un hueco en una zona de gran tradición vitivinícola.

La carta del Rheingau meets Tapas está integrada por 31 platos que en función de los gustos y demandas de clientes Iris tiene previsto ir incrementando. Además de seis postres. En su carta podemos encontrar las papas con mojo, el gofio escaldado, el queso frito con mermelada de mango, la ropa vieja, el chorizo frito con miel de palma, las berenjenas y calabacines en tempura con miel de palma, el almogrote, el pescado frito con mojo verde o la sopa ranchera, entre otros.

El mousse de gofio con bienmesabe, el yogur con miel de palma o el turrón canario son algunos de los postres con los que Iris pretende conquistar el corazón y el estómago de sus compatriotas.

Iris reconoce que, de todos ellos, el que más le gusta es la ropa vieja. «Es mi favorito. Una abuela canaria me enseñó esta receta y me he enamorado de este plato», señala Iris, a quien en el futuro, le encantaría además de seguir con su restaurante, dar clases de cocina para enseñar a las familias alemanas las recetas de las islas.