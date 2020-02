«Risco Caído sí es un templo astronómico»

La insistencia de dos autores tinerfeños en reducir a una mera «manipulación» la significación arqueológica que en Gran Canaria se le dio a la cueva C6 de Risco Caído ha sembrado algunas dudas sobre si al final el mundo científico lo considera o no un observatorio astronómico. Además, esta sospecha cobra cierta entidad en la medida en que el propio Cabildo de Gran Canaria sostiene que nunca se presentó como tal ante la Unesco. Pero lo cierto es que Julio Cuenca, descubridor, investigador principal y director científico de la propuesta que luego mereció la declaración de Patrimonio Mundial, no solo defiende que lo es, sino que asegura que entre los de su tipo, prehistórico y subterráneo, «es el observatorio astronómico más importante del mundo, no hay otro igual».

Las claves

¿Pero por qué Cuenca y su equipo entienden que Risco Caído es un observatorio o templo astronómico de los antiguos canarios? Cuenca intenta ser didáctico y parte de la definición de lo que se considera en arqueología un observatorio astronómico. «Es un lugar elegido para poder observar los fenómenos celestes con más precisión, y esto ya existía en civilizaciones muy antiguas, no usaban telescopios», ironiza. Pero existe además el observatorio subterráneo, categoría en la que Cuenca adscribe Risco Caído. «Es una instalación que a manera de cámara oscura se construye en un aposento bajo la superficie terrestre y que tiene un orificio practicado en su bóveda o techo que logra fijar las posiciones de los cuerpos celestes, ya sea mediante la observación directa del paso de un astro o a través de la proyección de su luz hacia alguna superficie u objeto específicamente colocado». Y eso, explica Cuenca, es justo lo que hay en Risco Caído y también, añade, en Tara, en Telde, donde investiga otra cueva similar.

Por tanto, resume, «ambas construcciones responden a esas características, son artificiales, hechas y orientadas intencionadamente para lograr que la luz de eventos astronómicos, los equinoccios, entren dentro de esos templos». Y apostilla al respecto que «ya se sabe que los grandes constructores de la cultura megalítica no estaban tan interesados en la astronomía pura como en coordinar sus celebraciones estacionales con la posición del sol, de la luna o de ciertas estrellas». Por eso, recuerda, se invirtió la perspectiva de la arqueoastronomía y se recomendó a los investigadores que en lugar de mirar hacia afuera, lo hicieran hacia dentro y observaran los efectos de la luz y de las sombras dentro del templo.

Cuenca admite que entre los arqueólogos siempre se baraja la posibilidad de que este tipo de presuntas relaciones astronómicas sean fruto de una simple casualidad, pero, aunque cree que esa objeción no cabe en Risco Caído, sostiene que el hallazgo de la cueva de Tara ha reforzado aún más esta hipótesis. Así las cosas, no entiende tanto complejo en hablar de Risco Caído como un templo astronómico. «¿Qué otras pruebas necesitan o cuál es la metodología que no hemos empleado? Que me la cuenten».