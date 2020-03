Reto solidario: pon un corazón en tu ventana

Ya lo están consiguiendo. Celeste ha movido esta idea a través de las redes sociales. Tiene páginas en Facebook e Instagram y ya les llegan adhesiones allende los mares, una muestra de un tipo de globalización amable que demuestra que la conexión humana no sabe de fronteras ni de idiomas. Familias de Italia, de Texas, de Noruega, de varios puntos de la península y también, cómo no, de Canarias y, en particular, de otros municipios de Gran Canaria han decidido dedicar unos minutos de su tiempo para confeccionar un corazón y sumarse al reto. Celeste cuenta que todo surgió muy rápido. «Me llamó una vecina y me planteó que por qué no hacíamos algo especial por toda esa gente que se está dejando la piel para ayudarnos a los demás a luchar contra esta enfermedad». Y se le ocurrió que gente así solo se merece amor y que el amor tiene un símbolo universal: el corazón. Así de sencillo. «Lo que buscamos es que cuando esos sanitarios vuelvan a casa o cuando los militares y los policías patrullen las calles les baste una mirada a las casas para sentir nuestro apoyo y agradecimiento permanente y no solo cuando les aplaudimos por las tardes».

Por lo pronto, esta calle del Cruce de Arinaga luce bonita como ninguna otra en este barrio de dúplex algo impersonal, de vías rectilíneas y trazado cuadriculado. Un paseo con notas de color rojo que es también una muestra de lo mejor de la gente, de buenos sentimientos, de conciencia colectiva y de amor al prójimo. Los hay grandes, pequeños, brillantes, mates, abultados, como en tres dimensiones, otros en 2-D, pero todos, sin diferencias, reflejan un deseo simbólico de dar un agradecimiento con mayúsculas a todos aquellos que hoy luchan porque pronto, muy pronto, las calles vuelvan a estar llenas de vida.