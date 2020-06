Quejas por los cultos cantados

Vecinos de la calle Teseguite, en El Doctoral (Vecindario, Santa Lucía de Tirajana), han presentado varias instancias en el Ayuntamiento para quejarse de las molestias que dicen que les causan los cultos cantados y con música de una iglesia evangélica ubicada en esa vía, la cruzada cristiana Torre Fuerte. Protestan estos residentes porque aseguran que hace dos años que dieron parte de la situación y que, sin embargo, aún no les consta que la corporación haya actuado. El pastor de la comunidad, que prefiere no identificarse, afirma que el local está insonorizado, pero subraya que tratará de solventar el problema. Y desde el consistorio apuntan que ya se ha abierto un expediente.

Un portavoz de los vecinos, que también es partidario de no revelar su identidad, se puso en contacto con este periódico tras admitir su frustración por la inacción del Ayuntamiento ante sus demandas. Le han pedido, sin éxito hasta ahora, que mida los niveles de decibelios. Como prueba de que al consistorio le consta el problema, aporta varias instancias e incluso denuncias en la Policía Local. En todos los casos coinciden en quejarse por los ruidos que provocan los servicios con música, en los que, según recogen en esos escritos, los miembros de esta comunidad recurren a baterías, pianos y guitarras. También les molestan los rezos u oraciones con micrófono. Adjuntos a algunos de esos documentos añadieron listados de firmas de otros vecinos molestos.

«Se lavan las manos», decía a este periódico uno de esos residentes, quien no obstante advirtió de que hace unas tres semanas le expuso el caso de viva voz a la concejal de Gestión y Disciplina Urbanística, Minerva Pérez. «Aún no me han dicho nada», apostilló. Este vecino explica que por la reiteración de estas molestias ya arrastra problemas de salud. «Me han dado ataques de vértigo, padezco apnea del sueño, sufro de ansiedad y algunas noches se me sube la bilis y siento que me asfixio». Dice que los ruidos se producen siempre que hay reunión, que, según señala, son los miércoles por la noche (de 20.00 a 22.00 o 23.00), los jueves por la mañana (de 09.00 a 13.30 o 13.30), los viernes por la noche (de 19.30 hasta a veces, las 01.30), y los domingos por la mañana.

Por lo pronto, fuentes municipales indicaron este jueves que el Ayuntamiento conoce el caso y que ya se ha puesto manos a la obra. Ha abierto un expediente para tratar de determinar si esa actividad puede desarrollarse en el lugar en el que está y si cuenta con permisos. De entrada, uno de los dos pastores de la iglesia avanzó a este periódico que le ha han convocado para hoy viernes a una reunión en el consistorio. Asegura que a él personalmente no le constan esas quejas y que no quieren causar ninguna molestia, por lo que tratarán de solventar el problema. Con todo, dejó claro que el local está insonorizado y que se le puso doble puerta de entrada. Y señala que solo hay cultos cantados los viernes y domingos. Miércoles y jueves solo conversan y oran.