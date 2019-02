Puertos quiere empezar las obras de Agaete antes de julio

La Comisión Europea no tendrá constancia formal de que la ampliación del Puerto de Las Nieves se pagará en un 85% con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) hasta que el Gobierno español le empiece a remitir las certificaciones de obra de su ejecución, pero figura entre las actuaciones que se acogerán a esos fondos en el periodo 2014-2020 en cuanto comiencen los trabajos.

Así lo afirmó ayer el director de Puertos Canarios, Manuel Ortega, al explicar «el origen de la confusión» que, a su juicio, ha generado la plataforma ciudadana Salvar Agaete al difundir una respuesta de la comisaria europea de Política Regional, Corina Cretu, a preguntas de europarlamentarios de Podemos en la que señala que ese proyecto «no ha sido todavía seleccionado formalmente para la financiación con cargo al Feder».

Según Ortega, «Cretu no dice que no tenga fondos Feder asignados» sino que la Comisión Europea no ha recibido certificaciones de ejecución de las obras del Gobierno español, aclarando que en las actuaciones con fondos Feder «el Gobierno de Canarias anticipa el dinero, el Gobierno central certifica el gasto y Europa paga».

El director de Puertos Canarios explicó que el proyecto para Agaete figura en el eje 7 del programa de fondos Feder junto a la ampliación del puerto lanzaroteño de Playa Blanca. Para ambas actuaciones, tramitadas en paralelo aunque solo la segunda está en ejecución, se asignan 97,5 millones de euros.

Las obras de ampliación del Puerto de Las Nieves, adjudicadas en el verano de 2018 con un plazo de ejecución de los trabajos de 55 meses, comenzarán «entre abril y junio», mantiene Ortega, una vez que la Dirección General de Biodiversidad y Calidad Ambiental del Ministerio para la Transición Ecológica dé el visto bueno al plan de ejecución de obras y de que se firme el acta de replanteo.

La ampliación adjudicada se ejecutará a partir de la prolongación de la actual escollera, quedando las actuales instalaciones para uso exclusivo de barcos de recreo y pesqueros. La nueva infraestructura, con una línea de atraque de 400 metros y otro brazo de 500, permitirá el uso simultáneo del dique por dos líneas comerciales a la vez y el atraque de barcos de cruceros.

Como el programa operativo de los fondos Feder 2014-2020 recoge que el inicio de las obras que financie se debe producir antes del 31 de diciembre de 2020 para ejecutarse hasta el 31 de diciembre de 2023, la ampliación de las instalaciones de Agaete va ya a contrarreloj.

Si los trabajos empezaran en junio y la adjudicataria cumpliera el plazo previsto en el contrato, la ampliación no estaría finalizada hasta cuatro años y siete meses más tarde, es decir, en enero del año 2024. Cualquier retraso en los dos supuestos pospondría más la terminación.