Protección Civil y Giors, fundamentales para evitar la catástrofe

Estos tres incendios que han arrasado más de 10.000 hectáreas han servido para demostrar el incalculable valor humano de los cientos de voluntarios que se tiraron al monte para ayudar a las tareas de extinción de las llamas. Entre ellos destacaron dos cuerpos, el de Protección Civil y el Grupo de Intervención Operativo de Rescate y Salvamento (Giors)

Centenares de efectivos se pusieron a disposición del Puesto de Mando Avanzado desde las primeras llamas y trabajaron sin descanso realizando todas las tareas que les encomendaron: «Son un activo importante para nosotros ya que complementan a la perfección a los especialistas que están en primera línea. Han hecho un trabajo fabuloso y les estamos agradecidos», manifestaron desde la dirección de extinción.

Estos voluntarios se han movilizado con el único fin de ayudar: «Lo hacemos sin ánimo de lucro, por supuesto, y todos estamos plenamente capacitados para llevar a cabo las tareas que nos encomiendan», contó José Antonio Bolaños, responsable de los Giors, quien apuntó que ellos ya han estado «en varios fuegos como los de La Palma o Tenerife y aquí sí hemos tenido más contacto con la población. Es satisfactorio ver como la misma nos acogió con los brazos abiertos y despidió a todos como héroes», narró.

En la misma línea, Ramón Martín, responsable del Grupo de Rescate Delta, de Agaete, significó que «hemos luchado como nunca para que el fuego no llegara al Valle y lo conseguimos entre todos, ha sido un éxito», relató.

Ese carácter voluntario hacía que muchos tuvieran que compaginar sus tareas en la extinción del fuego con el trabajo diario, como le ocurría al Delta Yosimar Rodríguez: «Trabajo en Armas Motor y el lunes la empresa me dio permiso para estar en el incendio y no ir a trabajar. Los demás días me dejaban salir antes para ir con mis compañeros hasta por la noche y al día siguiente, a trabajar otra vez. Ya el último día no tenía reflejos ni fuerzas, pero mereció la pena».

Lo que está claro es que estos voluntarios no van a olvidar jamás los numerosos momentos de tensión vividos durante estas dos semanas: «Pero da igual, porque nuestra labor es muy importante ya que no solo actuamos contra el incendio, sino también ayudamos en logística, comunicaciones, avituallamiento y colaborando con los evacuados», detalló Guillermo Carreño desde Santa Lucía.

Héroes sin ánimo de lucro que lo dieron todo en la cumbre de la isla.