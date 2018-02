Persisten los vientos y la baja temperatura

Cierre de colegios y recomendación de no salir de casa

Más de 500 personas de todas las administraciones están trabajando a destajo en la cumbre para acondicionar los accesos para vecinos de las zonas afectadas por el temporada de viento y nieve. Se aconseja desde el Cabildo que no se utilicen las vías por el peligro de las placas de hielo formadas en las últimas horas y, si no es necesario no salir de casa.