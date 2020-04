Pello moderniza los comercios de Arucas

La crisis económica y social aparejada por la pandemia provocada por el Covid-19 ha evidenciado que la inmensa mayoría de las empresas y comercios españoles viven de espaldas a las nuevas tecnología y a las ventas online. En Arucas hace tiempo que Samuel Benítez Marrero intentaba hacérselo ver al tejido empresarial local, en su mayoría compuesto por establecimientos tradicionales en manos de generaciones no crecieron con un móvil o un ordenador. Nada menos que siete años lleva Samuel tanteando el municipio para poner en marcha una aplicación de comercio electrónico, Pello, que lo que pretende es poner «Arucas en tus manos».

En realidad lo que oferta Samuel Benítez junto a su socio Paul Twum es una aplicación de reparto a domicilio como las que ya funcionan en tantas grandes urbes. Pero en Arucas, con 38.000 habitantes, no había nada parecido, y la gran mayoría de establecimientos del sector de la restauración no cuentan con ese servicio. Pero lo peor, según cuenta Benítez, es que los empresarios de Arucas «nos veían como unos locos cuando les presentábamos la idea, no querían este servicio». Y lo que son las cosas, Pello ha supuesto la salvación para unos cuantos comercios, piscolabis y restaurantes aruquenses durante el confinamiento domiciliario.

En activo verdaderamente desde noviembre de 2019, solo unos pocos restaurantes confiaron en esta aplicación para el reparto a domicilio de los pedidos. Pero da la casualidad que fueron esos los que rápidamente, tras el decreto de estado de alarma, echaron el cierre. A pesar de este contratiempo, Pello ha crecido en tiempos de crisis, ya que nuevos establecimientos se han adherido a esta plataforma digital que facilita vía móvil, sobre todo, las compras y posterior entrega a domicilio. Además, de dar servicio solo a restaurantes y algún bazar, la app ha pasado a tener entre su cartera de clientes a librerías, jugueterías y papelerías, entre otros, así como a nuevas empresas de gastronomía.

«Nuestro radio de acción está concentrado en Arucas, pero incluye Firgas y una parte de Las Palmas. Y luego hay casos, como hoy que tengo una entrega en Carrizal», afirma Samuel Benítez, la cara visible de Pello, ya que su socio se dedica a la parte informática.

Ya son más de una decena los restaurantes de Arucas a los que se puede acceder a través de Pello. «Pero con el coronavirus y el cierre de algunos de los mejores comercios de Arucas nos hemos visto en la obligación de tener nuevas cosas», al tiempo que «a los empresarios se les creaba una necesidad». Tanto es así que cada vez más comercios se ponen en contacto con Pello para que los pedidos lleguen a las casas de una clientela a la que el confinamiento lleva a buscar una serie de cosas que no son de primera necesidad pero sí necesarias para pasar de la mejor manera posible el encierro. «Cuando reparto juguetes no sé quiénes se quedan más contentos, si los niños o los padres».