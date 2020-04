Para un encierro menos amargo

Hay que estar confinados en casa. No queda otra. Pero el encierro no tiene por qué ser amargo. Una parte del sector de la repostería en la isla ha decidido hacer un esfuerzo extra y se bate el cobre estos días para que los ciudadanos se den algún capricho. Hay empresas, como la cadena de tiendas La Madera o Granier, que permanecen abiertas, y hay otras, como Guirlache y Parrilla, en la capital, o Neketan, en Vecindario, que han estrenado o reforzado, según el caso, un servicio a domicilio. Sin embargo, de entre estas últimas no todas se atreven a lanzarse a la piscina como lo ha hecho Dulcería Nublo, en Tejeda, que, pese a lo alejada que está, ha puesto en marcha por primera vez su servicio a domicilio y con cobertura a escala insular.

Durante décadas los grancanarios subían hasta Tejeda a comprar los polvorones, mazapanes o almendrados del mítico negocio cumbrero, que el año que viene, por cierto, cumple 75 años. Sin embargo, ahora no pueden. El estado de alarma ha limitado la circulación de las personas. Así que a Dulcería Nublo se le ocurrió una idea: los clientes no pueden subir, pero los dulces sí pueden bajar. La única condición es que los pedidos han de ser de un mínimo de 25 euros. Cumplido ese requisito, el transporte es gratuito y llega a cualquier rincón de la isla. Otras pastelerías limitan su radio de acción al entorno urbano al que pertenecen, al municipio, o como mucho, a la comarca, pero esta tradicional dulcería ha querido ir más allá. Al fin y al cabo, y aunque es verdad que este negocio está en Tejeda, hace lustros que no es patrimonio exclusivo de este pueblo, sino de Gran Canaria entera.

Y no le ha ido nada mal. Ha tenido tanto éxito que incluso la gente se organiza para hacer pedidos conjuntos. Por ejemplo, vecinos de un mismo bloque y hasta de un mismo barrio, como les pasó días atrás con Veneguera. Una residente muy entusiasta puso de acuerdo a sus vecinos y encargaron dulces para todos.

Rosa María Medina, que está al frente del negocio, cree que el esfuerzo merece la pena para devolver a los grancanarios parte de la fidelidad que les han demostrado durante tantos años y también para mantener el negocio activo. «Ahora que estamos ya tan cerca, tenemos que llegar a 2021 para poder cumplir nuestro 75 aniversario». No ha podido evitar un ERTE, pero al menos ha dejado a cinco trabajadores operativos para hacer frente a estos pedidos. «Esta era nuestra época fuerte de ventas en el sur, pero ni hay hoteles abiertos ni suben turistas a la Cumbre», explica Medina. «Con este servicio buscamos mantener nuestra presencia, que la gente sepa que seguimos aquí; estamos en tiempos de subsistir, no de ganar dinero».

Han destinado a este servicio a dos repartidores. Uno va para el sur, y otro para la capital y la zona norte. José Antonio Quintana, hijo de Rosa, es uno de ellos y el día del reportaje le tocó ruta por Valleseco, Teror, Firgas, Arucas y Gáldar. Uno de esos destinos fue un bloque de vecinos en Arucas, en el que se pusieron de acuerdo 7 u 8. Y entre lo que piden hay de todo, desde mazapanes a almendrados o truchas de cabello o crema. Los clientes aprovechan el viaje y se quedan con bandejas bien surtidas. No siempre le traen a uno a la puerta de casa lo mejor de la repostería tradicional canaria. No faltan tampoco los polvorones. Está visto que los de Tejeda no necesitan de las las navidades para venderse.