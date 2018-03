Una protesta sin frutos

Crece el número de alumnos

La respuesta de la Dirección Territorial

Tras horas de espera ante las puertas de la Consejería, el grupo de padres fue atendido pasadas las 13.00 horas de este jueves por el inspector de zona de Marente y el director territorial, que plantearon la posibilidad de negociar con la directora de Marente para habilitarles uno de los baños, una solución en forma de «lismona, que deja a los padres desilusionados con esta actitud», confiesa Guadalupe Medina, directora de ADISNOR.

Al parecer, la Consejería se acoge a la postura del Consejo Escolar, por lo que «en el mes de junio quieren que desalojemos la segunda planta», manifiesta Guadalupe. Una iniciativa que no solo afecta a los asociados al centro sino a los empleados del mismo, pues «pueden perder su empleo por no tener un lugar donde poder desempeñar su trabajo».

Guadalupe aclara que los padres se han ido desolados y no entiende cómo es que «la Consejería no respeta a una ong reconocida como ADISNOR», pero no van a bajar la guardia sino que «ADISNOR y los padres de ADISNOR vamos a pelear porque las cosas no se hacen así».

Insiste en que «llegaremos hasta las últmas consecuencias» y convocarán manifestaciones para luchar por los suyos, acudiendo incluso al juzgado porque «merecemos salir lo más dignamente de ese sitio».