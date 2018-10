Los productores de flores afrontan Todos los Santos sumidos en el pesimismo

Las importaciones de flor cortada en 2017 supusieron 80 millones de euros

Los precios de las flores en origen siguen siendo muy bajos, hasta un 25% más bajos en rosas y claveles respecto a la pasada campaña, impidiendo a los agricultores obtener una rentabilidad suficiente para sus invernaderos. Mientras tanto, el mercado se inunda con flores importadas de muy diversos orígenes a alto precio, lo que termina llevando a una reducción de producción nacional que redunda en un encarecimiento a los consumidores.

“Una vez más los pequeños productores son los grandes perjudicados”, denuncia UPA. “Este año va a ser nefasto”, aseguran. “El mal tiempo tampoco ayuda, ya que frena a las personas de cara a acercarse a los cementerios a recordar y honrar a sus seres queridos”.

España destinó el año pasado 1.671 hectáreas al cultivo de flor cortada. Por territorios, destacan Andalucía (651 has, el 29%), Murcia (314 has, el 19%), Comunidad Valenciana (233 has, 14%), Galicia (182 has, 11%), Cataluña (121 has, 7,2%) y Canarias (99 has, 6%).

Las importaciones de flor cortada en 2017 supusieron 80 millones de euros, incrementándose notablemente en los últimos años, en 2013 apenas superaban los 60 millones. A su vez, los agricultores españoles exportan por valor de 33 millones de euros.