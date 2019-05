«Los muertos se anunciarían con megáfono con un coche»

«Me ha pasado que me he enterado de la muerte de un vecino un tiempo después por la falta de información en el pueblo. Y eso lo podemos solucionar, como se hace en la península o en unos pueblos del chicharro, de Tenerife, con un coque con megafonía que, con el permiso de la familia, anuncie a las personas que se mueren por el pueblo», aseveró Demetrio Suárez, candidato del PSOE en Gáldar, durante un encuentro con los vecinos de Piso Firme.

Tras el revuelo de sus declaraciones y las bromas en las redes sociales por la propuesta del líder socialista, su partido ha emitido un comunicado matizando las palabras de Suárez. Este es su contenido:

«Desde el PSOE de Gáldar queremos explicar las palabras expresadas por Don Demetrio Suárez, candidato a la alcaldía del Ayuntamiento de Gáldar. La semana pasada en el encuentro con los vecinos de Piso Firme, Demetrio Suárez expresó que una solución a la poca información sobre los fallecidos en el municipio, podría ser que este hecho se diera a conocer a través de megafonía. Simplemente se comentó como alternativa a lo que en la actualidad se hace en la radio para dar dicha información o bien en prensa.

Este hecho se haría solamente contando con el consentimiento de los familiares y tratando ésta circunstancia con el respeto que merece. No obstante simplemente se hablaba de una alternativa y nunca como imposición. Por lo que, desde el partido socialista galdense apelamos al respeto, dado el exceso de mofas e insultos que se ha generado en las redes sociales, desencadenando tanto material para el insulto no justificado, y haciendo que se ahonde en la confrontación. Además, apelamos al sentido común ante un hecho que creemos se ha sacado de contexto, ya que no entendemos porque se ha generado tanto revuelo, si en nuestro municipio en barrio como Marmolejos o Barrial, en las asociaciones de vecinos, desde hace años se utiliza la megafonía para ello. Además, en muchos lugares de nuestra Comunidad Autónoma se utiliza este método para informar de los fallecimientos que desgraciadamente suceden en el lugar y hasta el momento no había sido arma de burla.

No vemos justo, ni necesario tomar esta actitud ante un hecho que no compartan, cuando lo único que intentamos es buscar soluciones a ciertas carencias que existen en nuestro municipio, que hasta día de hoy no han sido cubiertas por el actual gobierno.

No obstante, invitamos a todos aquellos vecinos que así lo deseen, a participar en nuestro encuentro vecinal que tendrá lugar hoy en La Montaña, en la Asociación de Vecinos de Nuestra Señora de Fátima, a las 20.00 horas. De esta manera podrán conocer todas las propuestas que tenemos para Gáldar, siempre pensando en la evolución positiva del municipio y de quienes lo habitan».