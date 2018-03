Gáldar volverá a salir a la calle para pedir un instituto

El solar destinado a la construcción del nuevo IES Saulo Torón de Gáldar servirá para manifestar hoy públicamente el malestar de la comunidad educativa por 25 años de promesas incumplidas. Y es que en Gáldar llevan un cuarto de siglo esperando que el Gobierno de Canarias construya el edificio que albergará el instituto de educación secundaria, a la vista de que hace ya años que el actual IES Saulo Torón quedó obsoleto. En realidad, más que eso, se cae a trozos, no es seguro y no guarda las debidas medidas de accesibilidad, entre otros aspectos.

Gracias a las gestiones de Nueva Canarias (NC) en Madrid, en los Presupuestos Generales del Estado se consignaron, específicamente, 2 millones de euros para la construcción del nuevo edificio en un solar que aporta el Ayuntamiento de Gáldar. Pero esa partida presupuestaria puede perderse si no hay a la vista proyecto desde la Consejería de Educación. Y eso es lo que teme la comunidad educativa del IES Saulo Torón, después de saber que aún no se ha desarrollo el modificado del proyecto una vez que en el solar en cuestión se encontraron restos arqueológicos. Por eso mismo hoy, a las 14.00 horas, está previsto que se manifieste la comunidad educativa, unida en una demanda que parece no tener por ahora respuesta positiva. Recientemente la directora general de Infraestructura Educativa, Ana Dorta, visitó Gáldar para asegurar que el proyecto sigue su curso. Pero sus nuevas promesas no han convencido.