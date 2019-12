Gáldar enseña a más de doscientos jóvenes de instituto que «no es no»

La conmemoración del Día Internacional de la Violencia contra las Mujeres ha servido al Ayuntamiento de Gáldar para poner en marcha a lo largo de noviembre un variado programa de actividades con el fin de concienciar a la población en general sobre las acciones machistas que sufren las mujeres. La Concejalía para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, que dirige Ana Teresa Mendoza, se ha centrado en esta ocasión en el trabajo con la población más joven del municipio, en un intento de prevenir futuras acciones violentas. El taller Stop manadas: prevención de la violencia sexual se ha llevado a los institutos del municipio, concretamente al alumnado de 3º de la ESO del IES Jesús Sacramentado, IES Roque Amagro e IES Saulo Torón. En total, la acción ha llegado a unos 220 estudiantes.

Impartido por la técnica Lourdes Ruiz, el taller principalmente trabaja «la prevención de la violencia sexual» con la intención de desmotar ideas previas que tuvieran los jóvenes para luego ahondar en lo que es el consentimiento. «Todo se soluciona con la palabra, con un acuerdo verbal, o no verbal, para participar en un acto sexual», indica Ruiz, que debatió con los chavales que «no por el hecho de estar con alguien que empieza con besos debes continuar sin preguntar. Hay que preguntar si está a gusto, conforme, y no hacer nada sin recibir consentimiento» expreso. «Saber que un no es un no y que no hay seguir». Y eso que parece tan obvio, no lo es para muchos, y en este caso tampoco para los jóvenes que se inician en las prácticas sexuales y que en la actualidad carecen de educación afectivo sexual.

Al contrario, mucho de lo que saben, o de lo que no saben, lo han extraído del cine, de internet y, sobre todo, del porno. «En las películas pasan de los besos a tocamientos en la cama. Y esa no es la realidad», indica la responsable del taller Stop manadas, que lleva su nombre en referencia a los últimos casos de violaciones en grupos que han saltado a nivel nacional a los medios de comunicación y de ahí al debate social.

Una de las cosas que Lourdes Ruiz intentó aclarar con su joven público es que «hay que asegurarse por la expresión facial, si la pareja disfruta, si está conforme, y que si preguntas y se calla y no dice nada, debes parar, que el consentimiento es con un sí; y sino, parar». La respuesta de los chicos, más que de las chicas que se mostraron poco participativas en general, es «de asombro, que cómo que van a estar preguntando, desmontando lo que ven en tele e internet». Y por eso mismo Ruiz pone el acento en que «la educación afectivo sexual no se está trabajando», tanto es así que en otro taller impartido a niños y niñas de quinto de Primaria «no sabían lo que era la menstruación».