Muere Alejandro del Castillo, conde de la Vega Grande

Alejandro del Castillo y Bravo de Laguna, conde de la Vega Grande y de Guadalupe, ha fallecido este sábado en Gran Canaria.

Amante de las artes y de la cultura en general, emprendedor, implicado siempre en el desarrollo y el bienestar de su tierra, persona devota y de firmes valores, deja un ahonda huella en la que no puede faltar el recordatorio al papel clave que jugó la familia condal y en especial el propio Alejandro en el impulso del negocio turístico canario a través del concurso de ideas Maspalomas Costa Canaria. A partir de ahí empezó en el sur de la isla, en terrenos de la familia condal, una actividad que se ha convertido en motor del turismo canario.

En una entrevista publicada en este periódico en 2016, Alejandro del Castillo contestaba así:

-Con todo lo que ha hecho en la vida, ¿qué proyectos le quedan por realizar?

—No, ya no me queda nada que hacer. Estoy preparado para la muerte. Fíjese qué curioso: me dicen que mañana muero y no me importa.

—Pero esas cosas no se piensan.

—Pues lo pienso.

—Me pone entonces la siguiente pregunta muy fácil: ¿cómo le gustaría que le recordasen?

—Como buena persona. Me gustaría que dijesen: ‘Qué buena persona fue Alejandro’. Nada más.

CANARIAS7 deja constancia expresa de su más sentido pésame y traslada las condolencias a sus familiares y seres queridos. Lo hace esta casa desde el respeto y la admiración que siempre le profesó a Alejandro del Castillo, así como del reconocimiento por su participación en los inicios de la empresa editora, Informaciones Canarias Sociedad Anónima, una casa en la que seguía participando y en la que siempre se le recordará.

Descanse en paz.