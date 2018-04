Motores eléctricos para todos los gustos

Si a ello se le agrega que el coche eléctrico acaba con los cambios de filtro, de aceite, de correas de transmisión, dice adiós a la caja de cambio, pistones, tubos de escape y radiadores, y que no habrá que echar cuarenta euros de gasolina a la semana, sino un euro de electricidad cada cien kilómetros , la rentabilidad de estos coches es “brutal” aun partiendo de precios más elevados, asegura Roberto San José, el primer taxista “eléctrico” de España, que hace mil kilómetros con 20 euros y en seis años aún no ha cambiado las pastillas de freno ni la batería.

Y es que conducir un coche eléctrico, sea Nissan, Hyundai, Wolswagen, Smart, Kia, BMW o Renault, que no han querido perderse la cita, es un “placer” y quien lo prueba no quiere otro, así de claro lo tienen los expositores, como Mary Carmen Monzón, de Sele Car, quien de plantearse adquirir un coche híbrido, finalmente se ha decidido por el cien por cien eléctrico.

Y los incentivos también hay que contarlos, la capital grancanaria reduce un 75 por ciento el impuesto de estos coches, los libera de pagar en las zonas azules y verdes, y comienza con la prueba piloto de dejarlos circular por el carril bus de Siete Palmas para, si da buen resultado, extender la medida. También hay ayudas para su adquisición, entre ellas las del Cabildo para taxistas.

Con todo, la mayor de las ventajas es la medioambiental, no contaminan, no hacen ruido, y hasta las calles de las ciudades tendrán colores más vivos porque se acabarán las fachadas oscuras por la polución.

Y como las marcas saben que en cuestión de coches eléctricos el futuro ya es presente, se vuelcan en incorporar las últimas tecnologías, como Android y las prestaciones de Google, y se han lanzado a no dejar aspiración sin cubrir con bicicletas de montaña, motocicletas para la policía, vehículos de licencia municipal y minimotos para los más pequeños.

La principal recomendación que hacen los expertos al público es que se informe, hay mucha confusión y mensajes cruzados, como los precios, sin embargo se pudo escuchar algún que otro “pues muy barato me parece”, no solo porque tienden a bajar, sino porque aunque aún sean altos, no en vano es última tecnología, quizá no lo sean tanto como parece.

De ahí que el “boca a boca” esté funcionando muy bien, asegura un expositor, cuya recomendación es acudir directamente a informarse y probarlo, aunque con cuidado, porque lo de probar acarreará la tentación de querer meterlo en la cesta de la compra.