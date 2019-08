Moreno: «Los auténticos héroes son las cuadrillas, se juegan el tipo»

Hay diferencias entre atacar las llamas de día y de noche. «Por el día cuentas con medios aéreos, por la noche, y para el personal que está en el terreno, es muy duro por las altas temperaturas. Por la noche el personal de tierra no tiene apoyos, bajan las temperaturas, pero en el anterior el viento sopló muy fuerte y complicó el trabajo» explica.

La ingeniera de montes comprende la fascinación por los hidroaviones de la población, máxime cuando han estado cargando en la bahía de Las Palmas de Gran Canaria donde la ciudadanía podía observar de cerca cada maniobra. Sin embargo, insiste en que Canarias lo que necesita son helicópteros. «Son los que mejor nos sirven en una orografía como la nuestra, eso es impepinable. Teníamos muchos medios aéreos y hasta 200 personas trabajando, del archipiélago y de la península, pero entiendo que llamen la atención los hidroaviones, que son un apoyo, como los helicópteros, pero el personal de tierra es fundamental y por la noche están solos. Los auténticos héroes son las cuadrillas que están trabajando ahí, el técnico que estaba en la zona. Abriendo líneas y limpiando el terreno para poder quemar y que el fuego se encuentre con el otro. Muchas veces no conseguimos acabar con éxito esa operación», lamenta. «Comienzan a volar elementos incandescentes a tus espaldas, por detrás de donde habías abierto la línea y tienes que retroceder y encontrar otro sitio bueno para establecer una nueva. Físicamente es un trabajo exigente. Yo creo que si hay que reconocer héroes son todas las cuadrillas desplegadas dejándose la espalda... Ellos son los que de verdad están jugándose el tipo. Trabajan con seguridad, pero están en primera línea».

Con todo no decaían los ánimos. «Tenemos la suerte de contar con un personal muy formado, son muy profesionales y trabajan muy bien. Son muy luchadores y los técnicos que estaban allí estaban dándolo todo, saben cómo es su trabajo», reconoce.

Los turnos de trabajo son de 12 horas. «Hay un director de extinción de día y otro de noche», pero en un gran incendio como este las jornadas se alargan» y cuando llega la hora del descanso pocos pueden dormir. «En mi caso, y el de algunos compañeros, sé que no consigues descansar. Estas como una moto», bromea. «Todos estos días me despierto antes de que suene el despertador. Estás tan activo que te cuesta desconectar, solo piensas en el incendio, como si fuera tuyo», reconoce.

Este verano había sido tranquilo, pero la meteorología está cambiando por el calentamiento global. «En el primer mes de la campaña [contra incendios] tuvimos un tiempo muy bueno. Sí es verdad que las condiciones son un poco más extremas, con lluvias muy torrenciales y épocas de calor muy fuerte, y eso se está acentuando. Pero mientras que en 2017 no paramos de tener olas de calor una detrás de otro este verano no había sido así. Pero hay un abandono de la actividad del campo desde hace muchos años y eso ha hecho que los matorrales colonicen zonas agrícolas. Nuestro territorio, sobre todo en la zona norte, es como si tuviese dinamita por todas partes, eso hace mover un incendio de forma rápida y potente. Si unimos los cambios meteorológicos y ese combustible en el terreno es lo que hace un incendio ingobernable. Hay tanto combustible que no podemos frenar el fuego», explica Marta Moreno.