Medio Tasarte se mudó a la residencia

El domingo los sacaron en guagua del barrio y los llevaron al pabellón deportivo. Eran unos 300. La mayoría se reubicó luego en casas de familiares. Los que no, fueron traídos la tarde del domingo a la residencia. La mayoría aguardaba impaciente en un salón. Entre ellos, Carmen Hernández (71 años) y su marido Francisco Hernández (73). A él se le veía peor. Saben que perdieron tres cabritas y unas 5 gallinas, pero el resto de animales se salvó. Un hijo se quedó en la playa y les ha dicho que la casa está bien. «Eso me tiene tranquila». La noche del sábado estaban con dos nietos en su casa. «Trancados». Su marido durmió con ellos. Estaban asustados. Pero a las tres de la mañana fueron desalojados a la playa. «Ya veíamos el fuego». Y pasaron la noche en el coche. «No podíamos salir, era como si el viento tuviera rabia para llevarse a uno». Estaban ansiosos por regresar. «Estábamos amargos, hemos trabajado una vida para tener lo que tenemos».

Isabel Suárez (edil de Empleo y Desarrollo Local)

Sisa (Narcisa) García

«A las ocho de la tarde del sábado vi tanto humo que me bajé a la playa»

Vive en El Palillo, en el centro de Tasarte. Estaba con su marido, su hija y su nietillo. «El fuego empezó en dos sitios, por arriba y por abajo de la carretera». Enseguida se vieron rodeados por los barrancos. «A las 8 vi tanto humo que me bajé a la playa». Pasó la noche en el coche. «No podíamos bajarnos, el viento te tumbaba». Ella y Julia García, a su lado, no tienen sino palabras de agradecimiento por el trato recibido en La Aldea.

Emilia Díaz

Lo que le impactó fue el viento. «Es que levantaba las piedras del suelo y te las tiraba». Le pilló en La Aldea. Había acudido a ayudar con los preparativos de la gala de la reina de los mayores. Cuando se enteró del fuego trató de llegar a Tasarte y no le dejaron. «Mi marido se quedó allí y es la hora que es y aún no he hablado con él, desde el sábado». Su casa está pegada al barranco y el fuego le llegó, pero solo la afectó por fuera.